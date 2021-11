Como actriz, Mariana Seoane se ha caracterizado mayormente como la villana de telenovelas, sin embargo, en 1999 le llegó la oportunidad de interpretar su primer protagónico en “Amor gitano”, sin saber que ese sería un gran fracaso para su carrera y que marcó su trayectoria en la televisión en lo consecuente.

A finales de la década de los 90’s, el productor Pedro Damián eligió a Mariana Seoane para llevar el rol principal de “Amor gitano”, una telenovela de época en la que hizo pareja con Mauricio Islas, uno de los galanes del momento, sin embargo, aunque todo pintaba bien, este proyecto enterró su carrera como protagonista.

Y es que a pesar de su juventud, Mariana Seoane ya había participado en cuatro telenovelas anteriormente y en la última, “Mi pequeña traviesa”, había hecho una villana que dejó muy buen sabor de boca en el público, por lo que fue un shock verla de buena y ello, sumado a que “Amor gitano” no tuvo el éxito esperado, significó un duro golpe para la actriz y prácticamente enterró su carrera como protagonista.

En una entrevista con Aurora Valle para el canal TLnovelas, Mariana Seoane se sinceró y habló sobre lo que significó “Amor gitano” en su trayectoria como actriz, un proyecto que inició con mucha emoción pues se trataba de su primer protagónico, algo que siempre había anhelado.

“’Amor gitano’ fue mi primer protagónico, yo siempre quise ser protagonista, porque como desde niña siempre tuve personalidad, siempre me tocó ser hasta la bruja en todos los cuentos de niña, entonces siempre quise ser como la buena alguna vez, era mi quinta novela donde Pedro (Damián) me da la oportunidad de hacer la protagonista, aparte hice un casting donde, por supuesto, me gané el personaje”, dijo la cantante.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas para Mariana Seoane, quien señaló que desde el primer momento le dijeron que la responsabilidad de la telenovela y su éxito recaían en ella, y eso fue algo que le pesó muchísimo, además que “Amor gitano” sustituyó a otro melodrama que había tenido buen recibimiento: “Muchachitas como tú”.

“Había muchas personas en contra: ‘No, pero ella es villana’, y bueno, cuando me dieron la oportunidad me dijeron ‘Si la telenovela no funciona su sabes que es culpa tuya ¿no?’ y yo sufrí muchísimo esa parte”, dijo.

A la postre, la telenovela no obtuvo la respuesta esperada por parte del público y ello afectó la carrera como protagonista de Mariana Seoane, que aunque ha sumado más proyectos en Televisa, no ha vuelto a llevar el rol principal en un melodrama con esta empresa.

Sin embargo, sí tuvo la oportunidad de tener otro protagónico en “Rebecca”, una telenovela filmada en Miami y producida por Venevisión y Fonovideo. Actualmente, Mariana Seoane es una de las juezas del reality show “Así se baila”, de Telemundo.





