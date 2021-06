Amor entre Angelique Boyer y Sebastián Rulli se verá interrumpido en Vencer el Pasado

Desde que fueron confirmadas las participaciones protagónicas de Angelique Boyer y Sebastián Rulli en la telenovela "Vencer el Pasado", el hecho ha causado revuelo entre los fanáticos; no obstante, mucho ya quieren ver concretado su amor en la pantalla chica, mismo que podría verse interrumpido por el pasado de ambos y por otros personajes que forman parte de su presente.

En las últimas horas se han revelado algunas situaciones por las que habrán pasado tanto Renata Sánchez Vidal (Angelique Boyer) y Mauro Valdez (Sebastián Rulli) antes de conocerse en el melodrama producido por Rosy Ocampo para Televisa, este 2021, mediante un nuevo vídeo promocional que ya se puede ver a través del Canal de las Estrellas.

"¿Amor? Sí, en #VencerElPasado hay mucho... #ConLaFrenteEnAlto", se lee en la publicación de la cuenta de Instagram de la franquicia VencerMx, del pasado martes; cuyo guión de algunos de los personajes expresan un cúmulo de distintos sentimientos:

"Cuando el amor aparece cuando no lo imaginabas... "Dime que esto es real", "¡Ubícate, lo tuyo con Mauro no es real!", "¿Qué haces aquí?" "No te sorprendas, parece que nuestros destinos seguirán unidos", "El pasado no importa, tú eres mi presente y te amo". "¡Ábrele la puerta al amor

Y es que, debido a que desde un principio su supo que la participación de Angelique Boyer y Sebastián Rulli sería protagónica, era de esperarse que fueran pareja en el melodrama; por lo que dos de los personajes que tratarán de entrometerse en la relación de Renata y Mauro, serán el de Fabiola Mascaró (África Zavala) y de Alonso (Horacio Pancheri).

El actor se ha encargado de compartir también un clip en el que se le ve teniendo una historia de amor con Renata cuando o después de que fue su maestro en la universidad; sin embargo, ese podría ser el oscuro pasado que envuelve la vida de cada uno y por el que el destino los unirá de nuevo; con el que ha hecho emocionarse a más de uno.

Por otro lado, tanto Sebastián Rulli como Horacio Pancheri, han presentado sus personajes y han hablado también de lo que serán, respecto a la vida que han llevado con anterioridad; no obstante, en el caso de Alonso, han dicho que no le importa pisotear a quien sea con tal de salirse co la suya; pues al parecer es un tipo sin sentimientos.

En lo que se refiere a Fabiola Mascaró (África Zavala), que será la hija caprichosa de Lisandro, el dueño de Genelab -laboratorio genético donde trabajarán ambos protagonistas-, verá perturbada su tranquilidad como quien controla cualquier situación, con la llegada de Renata al laboratorio, por lo que buscará hacerle la vida imposible.

Pero para descubrir y ver más, no te pierdas el estreno de "Vencer el Pasado" el próximo lunes 12 de julio a las 8:30 pm en sustitución de "¿Qué le pasa a mi familia?" por el Canal de las Estrellas.

