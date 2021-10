Amor en Custodia, regresa a la pantalla chica de TV Azteca a 16 años de su estreno

Se han cumplido 16 años del estreno de "Amor en Custodia" (2005), una de las telenovelas más exitosas de TV Azteca y a más de década y media, el melodrama producido por Emilia Lamothe y protagonizada por un cuarteto de actores como son Sergio Basáñez y Margarita Gralia así como por Andrés Palacios y Paola Núñez, volverá a enamorar con su regreso a la pantalla chica a grandes y chicos a través de la señal de la televisora del Ajusco.

"Amor en Custodia" que tiene como título internacional el de "Pasiones Prohibidas", fue producida en México por TV Azteca en colaboración con Telefe Internacional y fue una adaptación del melodrama argentino del mismo nombre que también fue transmitida en 2005.

Y a la par del protagonismo de dos parejas que sin lugar a dudas cautivaron al público a principios de los años 2000, la exitosa telenovela contó con las participaciones antagónicas de Fernando Sarfatti, Lisset, Sergio Klainer, Gina Romand, Mónica Dionne y Adriana Louvier.

No obstante, su regreso no es casualidad, pues tras el final que se aproxima de la telenovela "Diseñando tu Amor" y el esperado estreno de "Contigo Sí", dos producciones de Televisa, producidas por Pedro Ortiz de Pinedo e Ignacio Sada Madero -respectivamente-, la televisora del Ajusco buscará darle batalla a su principal competencia como es la casa de San Ángel.

Y es que ambas producciones ocupan ya el horario de las 4:30 pm a través del Canal de las Estrellas, por lo que TV Azteca podría debilitar el nivel de audiencia de "Contigo Sí", debido a que empezará el mismo día y a la misma hora.

En redes sociales, una página de fans de "Amor en Custodia", ha anunciado el regreso de esta gran historia de amor y en la descripción se lee:

"Grandes noticias a los fans, regresamos a las pantallas de TV Azteca el 11 de octubre a las 4:30 PM".

Y por supuesto las reacciones del fandom de la historia no se hicieron esperar: "Ayyy no ilusioneen asiií!!! es ciertoo??", "Qué emoción!!!!! Por fin!!!!!!", "Buena elección!", "Quiero verla ya", "Quiero llorar , esta novela marco mi vida de adolescente", "Ujuuuuuu", "No puedo creerlo, algo bueno dentro de todo lo malo", se leen en los comentarios, aunque hubo quien pidió el regreso de "Mirada de Mujer" (1997).

Así que la moneda está echada al aire y la competencia por el rating está más lista que nunca con el reestreno de "Amor en Custodia" por TV Azteca y "Contigo Sí" en el Canal de las Estrellas de Televisa.

