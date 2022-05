Amor dividido: Tras confrontar a Bruno, Minerva lo echa a la calle

La buena suerte de Bruno (Andrés Palacios) con Minerva no iba a durar para siempre pues luego que la villana lo confrontara por las fotografías donde se observa besando a otra mujer, él no lo negó y además le recalcó que entre ellos no había nada.

Minerva, interpretada por Jessica Mas, estalló en furia y también salió con el corazón roto debido a que se involucró de manera emocional con Bruno, por lo que no soporta lo que considera una traición y se lo va a cobrar muy caro, pues sabe que sin ella, el galán no es nada en Estados Unidos.

Luego de que Kevin (Fabián Robles) le mostrara las fotos, Minerva espero pacientemente a que Bruno llegara al restaurante y cuando lo hizo le reclamó y le mostró las imágenes, y al otro ya no le quedó más que reconocerlo, por lo que la villana no pudo más y lo echó a la calle con todo y su hijo.

Duro despertar

Aunque Minerva tiene fama de despiadada, siempre mostró debilidad por Bruno desde que lo conoció, pues quedó flechada casi al instante y por ello comenzó a tratarlo muy bien y a llenarlo de regalos caros y lujos, hasta una camioneta y una computadora para su hijo.

Pero si hay algo que está antagonista no soporta es que le jueguen chueco y la traicionen, pues considera que ella y Bruno tienen un vínculo que va más allá del trabajo, sin embargo, él parece verlo diferente y se le hace fácil comenzar a salir con Mariana (Abril Schreiber), pensando que quizá no se dé cuenta.

Lo que no sabe es que todo es una trampa de Kevin para darle a Minerva donde más le duele, por lo que luego de enfrentar a Bruno y de que éste le dijera que lo que tienen no es nada serio pues todo ha sido como una transacción, Minerva estalla y no sólo lo corre de su casa con su hijo, sino que también lo echa del trabajo.

Además, la villana le quita la camioneta que le había dado y lo saca completamente de su vida, y Bruno, al darse cuenta de todo lo que perderá, intenta hablar con ella, pero se encuentra con un rotundo no y no le queda de otra más que salirse de la casa, sin tener un lugar a donde ir.

Fabricio saca su lado egoísta

En GoodFit todo se ha complicado luego que Max (Gabriel Soto) presentara su renuncia tras revelarse que su ex suegro es el hombre que estafó a muchos empresarios mexicanos y Fabricio ya está afilándose los dientes para tomar el lugar de la gerencia que quedará vacante y muestra una cara aún más miserable con Sonia.

La secretaria, interpretada por Ligia Uriarte, está lista para tomar el puesto de auditora, pero Fabricio la llama a su oficina y le dice que no puede cambiar de funciones todavía pues no se sabe si el nuevo gerente lo aprobará, y no conforme con eso, le pide que renuncie a ese sueño porque él la necesita como su asistente. ¿Qué hará Sonia?

