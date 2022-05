Amor dividido: Max y Abril se entregan al amor mientras Debra planea su siguiente ataque

Los esfuerzos de Debra (Irina Baeva) por separar a Abril de Max en “Amor dividido” no están dando frutos pues la pareja cada minuto parece más enamorada y tras el disgusto y la vergüenza que les hizo pasar en el evento de GoodFit, cerraron la noche como debe ser, entregándose al amor.

Hay que recordar que Abril (Eva Cedeño) puso en su lugar a la villana y no permitió que la insultara “ni en inglés ni en cualquier otro idioma“, y Max la respaldó dejándole claro a Debra que ellos ya no son nada y que él no tiene por qué darle explicaciones de su vida.

Aunque tanto Abril como Max (Gabriel Soto) pasan bochornosos momentos en el evento y el futuro del galán en la empresa pende de un hilo, no dejaron pasar la oportunidad y tuvieron su primer encuentro apasionado mientras Debra planea su siguiente ataque, pues no está dispuesta a perder a su ex esposo, pese a que ella firmó el divorcio.

Consuman su amor

Después de que Max fuera cuestionado por haber tenido por suegro a un estafador, Abril intentó darle aliento con algunas palabras, pues está enterada que el futuro laboral del galán depende de la junta de socios dado que varios de ellos fueron víctimas de Ismael Puig, el padre de Debra.

Al salir del evento, Abril se va con su nuevo novio al departamento y tras charlar un poco no pueden contener sus impulsos de estar juntos y se entregan al amor, en algo que significó mucho para la protagonista, pues era la primera vez que estaba con un hombre diferente a Bruno (Andrés Palacios).

Aunque al fin le dice que lo ama, Abril no puede evitar recordar algunos momentos con su esposo y Max lo nota, pero ella no se atreve a revelarle la verdad todavía, pues teme perder la felicidad que ha alcanzado, sin embargo, esta no puede ser al 100 por ciento mientras guarde un secreto.

Por su parte, Debra entra en paranoia pues cree que después de que Max fuera cuestionado por la prensa por su suegro, todo mundo irá a buscarla para preguntarle de su padre estafador, por lo que le dice a su madre que se cambien de hotel para que nadie las encuentre, al tiempo que sigue pensando cómo separar a su ex de Abril.

Danilo ya no puede ocultar lo que siente por Gabriel

Aunque en el arranque de la trama de “Smor dividido”, Danilo (Lambda García) no era un personaje homosexual, con el trato hacia Gabriel (Federico Ayos), y con la decepción que se llevó por parte de su ex, se enamora de su mejor amigo y trata de apoyarlo en todo, especialmente a superar la depresión que le dejó la muerte de Jorge.

Es el más reciente episodio de la telenovela, Danilo casi le suelta a Gabriel lo que siente, pero no se atreve y únicamente le dice que todo lo que hace y lo más importante para él es hacerlo feliz, pero hasta el momento, parece que su amigo no se da cuenta de los sentimientos que genera.

