Tras haber retrasado su divorcio por la detención del padre de Debra (Irina Baeva), Max (Gabriel Soto) al fin recupera su libertad y lo primero que piensa es en hacérselo saber a Abril (Eva Cedeño), pues el galán está dispuesto a intentarlo nuevamente con ella, aunque todavía desconoce la verdadera situación de la protagonista de “Amor dividido”.

El más reciente capítulo del melodrama producido por Angelli Nesma Medina para Televisa trajo nuevas emociones para los televidentes, dando un gran paso para que la relación entre los protagonistas fructifique ahora que Max se divorció de Debra al fin y buscó a Abril sólo para encontrarla destrozada por el engaño de Bruno (Andrés Palacios).

Pero las emociones no sólo han girado en torno a la pareja principal de “Amor dividido”, pues en otra de las tramas, Danilo (Lambda García) ya no puede ocultar su amor por Gabriel (Federico Ayos) y luego que este atentara contra su vida, no se ha querido despegar de su lado.

Max es libre para amar a Abril

Luego de tener varios encontronazos con Debra porque ésta se negaba a firmar los papeles del divorcio, Max se encuentra con la sorpresa de que finalmente su ex esposa cedió y le dejó las actas junto con sus anillos de boda y compromiso, rompiendo el vínculo que tenían.

Lejos de sentirse triste, el protagonista siente un gran alivio y se alegra al darse cuenta que ha recuperado su libertad y está listo para intentar una nueva historia al lado de Abril, la mujer que lo ha cautivado y que, para su fortuna, regresó a México y también, según sabe, se encuentra soltera.

Es por ello que Max acude a casa de Abril para notificarle que ya está legalmente divorciado, pero la encuentra muy triste y llorando, por lo que al cuestionarla ella le cuenta que se enteró de una infidelidad de su novio y que está muy dolida y decepcionada, por lo que él trata de hacerle compañía y consolarla.

Además, en su intento por conquistarla, el protagonista le reitera su oferta de que se reintegre a la empresa y recuperar su puesto de asistente ejecutiva, aunque todavía no está decidida en volver al lado de Max pues le preocupa la situación de su hijo, quien se encuentra en Estados Unidos.

Danilo hace evidente su amor

Luego que Gabriel tomará pastillas para intentar quitarse la vida y dejar de sufrir ante la muerte de Jorge, Alejo (Arturo Peniche) lo lleva al hospital y se comunica con Danilo, quien sale corriendo nada más de enterarse que su amigo está en peligro de morir, dejando todo botado, incluso después de saber que tiene un hijo.

Pero para Danilo lo más importante en este momento es que Gabriel se recupere pues ya no puede ocultar que ha comenzado a sentir cosas por su amigo y ello se hace evidente cuando llega al hospital y no quiere despegarse de él, por lo que Alejo comienza a sospechar.

