Amor dividido: Max le pide a Abril que regrese mientras Bruno la amenaza

Tras regresar de Estados Unidos deportada, Abril (Eva Cedeño) pasa por uno de los momentos más difíciles e confusos de su vida pues está separada de su hijo y de su esposo, y por otro lado Max (Gabriel Soto) volvió a su vida con un nuevo ofrecimiento que sería el detonante para comenzar un posible romance en “Amor dividido”.

En la ficción producida por Angelli Nesma Medina para Televisa, a la protagonista no se le han cerrado las puertas en la empresa en la que trabajaba pues al enterarse que se encontraba nuevamente en México, Max la fue a visitar a su casa para ofrecerle el puesto de asistente que tenía y le pide que regrese.

Mientras esto pasa, Abril ya decidió que quiere quedarse en México y tras el ultimátum que le dio a Bruno (Andrés Palacios) lo único que quiere es que le envíe a su hijo de vuelta, pero su esposo no sólo se niega sino que también la amenaza con que si ella no va a Estados Unidos, no volverá a ver a su hijo.

Max se disculpa con Abril

Aunque no lo quiera admitir, Max está feliz por el regreso de Abril pues pensó que después de que se fue de la empresa no la volvería a ver, por lo que acudió a visitarla a su casa para disculparse por el beso que le dio y por haberle revelado que empezaba a sentir cosas por ella, para posteriormente hacerle un ofrecimiento.

El galán le dejó claro que las puertas de la empresa siguen abiertas para ella y le pidió que regresara a trabajar como su asistente, pues actualmente la protagonista se encuentra desempleada y sin saber qué hacer con su futuro, por lo que esta opción le ha aclarado un poco las ideas, ¿aceptará?

Bruno amenaza a Abril con su hijo

Abril está confundida y muy tentada a aceptar la propuesta de Max para regresar a trabajar muy pronto y se lo comenta a su sobrina Lucero (Paulina Ruiz), quien le pide que decida con el corazón sobre lo que hará a partir de ahora, pues entiende que la relación entre su tía y Bruno ya no es la misma.

Tres pensarlo, la protagonista parece haber tomado una decisión y le habla a Bruno por teléfono pero lo agarra en un mal momento, y le dice que ella no viajará a Estados Unidos y que lo único que quiere es que le envíe a Hugo de regreso, pero él no está dispuesto a dejarla ir y le asegura que si ella no se va no volverá a ver a su hijo.

Alejo está entre la espada y la pared

Mientras eso pasa con los protagonistas, en una de las tramas secundarias Gabriel (Federico Ayos) le dice a Alejo (Arturo Peniche) que lo denunciará ante las autoridades por el tráfico de personas y el fraude que está realizando en la empresa para la que trabaja, además de acusarlo abiertamente del asesinato de Jorge Gallardo.

Muy preocupado por esta situación, Alejo le cuenta a Benicio (Julio Mannino) lo que está ocurriendo y él lo amenaza con que su hijo podría sufrir algún accidente para quedarse callado, sin embargo, Alejo le advierte que no le haga nada a Gabriel porque de lo contrario él se encargará de tomar venganza, por lo que le dice que hablará con él para pedirle que no diga nada, no obstante, la vida de ambos podría correr peligro.

