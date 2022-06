Amor dividido: Julia pide perdón a Lucero por Pancho y Bruno se entera que Abril se casó

Una de las tramas secundarias que se ha robado la atención en la telenovela “Amor dividido” es la de Julia, interpretada por Elsa Ortiz, quien encarna a una mujer que se va a Estados Unidos a trabajar por sus hijos y con la intención de llevárselos con ella más adelante para vivir el “sueño americano”.

Sin embargo, en el transcurso de su historia en la Unión Americana, Julia, en su desesperación por obtener dinero más rápido, acepta un trabajo como bailarina en un centro nocturno para caballeros, algo que considera denigrante, pero tiene toda la intención de pagar por el viaje de sus hijos a Estados Unidos lo más pronto posible.

Lo que no sabía es que sus deseos de reunirse con sus pequeños iba a terminar en tragedia pues uno de ellos perdería la vida en su intento por cruzar la frontera de manera ilegal y en el capítulo más reciente de “Amor dividido”, Julia le pide perdón a Lucero (Paulina Ruiz) por la muerte de Pancho (Patricio de la Garza) pues se siente muy culpable por lo que ocurrió.

Así se enteró Lucero de lo que le pasó a Pancho

Tras la muerte de Pancho, Julia decide viajar a México para darle la noticia a su familia personalmente y llega a la ciudad de México acompañada por Bruno (Andrés Palacios) y Hugo (Iker García), y tras un efusivo recibimiento de Abril (Eva Cedeño) con su hijo, Lucero comienza a preguntar por su hermano.

Muy sonriente, sin saber lo que ha ocurrido, Lucero empieza intuir que algo no anda bien cuando ve el semblante de su madre y de su tío, y Julia no puede evitar romper a llorar mientras Bruno le dice que Pancho no lo logró y murió al intentar cruzar la frontera.

En ese momento, Julia cae de rodillas ante su hija y le pide perdón llorando, diciéndole que fue su culpa por haber ilusionado a su hijo de que lo llevaría a Estados Unidos y por permitir que se fuera de esa manera, mientras Lucero trata de asimilar lo que está pasando.

Aunque no llevan una buena relación, el golpe las ha unido y Lucero no muestra ningún rasgo de rencor para con su madre e incluso se emociona cuando Julia le cuenta de Amaury, aunque vuelve a romperse luego que este le habla y le dice que ya hizo todo el papeleo para mandarle el cuerpo de su hijo, por lo que le pide que mejor lo incinere pues prefiero recordarlo como era.

Bruno le reclama a Abril

Bruno viajó a México con la firme intención de recuperar su matrimonio con Abril, sin embargo, ve que ella porta un anillo de bodas y otro de compromiso, que no son los que tenía cuando contrajeron nupcias, por lo que ella le confiesa que se casó con Max (Gabriel Soto).

Bruno enfurece y le reclama por haberse enamorado de otro hombre, aunque ella le revira y le dice que él también se metió con Minerva, pero él asegura que no es lo mismo. Aunque parece que todo está perdido, el galán quiere recuperar a su familia y no cederá para interceder por Max y revelar cómo se fue de manera ilegal a Estados Unidos.

