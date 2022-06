Amor dividido: Abril se reencuentra con Hugo y Bruno mientras Max está en la cárcel

A unos días del final de la telenovela “Amor dividido” las cosas se complican para el protagonista, pues Max, interpretado por Gabriel Soto, está en la cárcel luego de que fuera acusado de liderar una red de tráfico de personas, mientras que Alejo (Arturo Peniche) hace como que no sabe nada.

Con la detención de Max, Abril (Eva Cedeño) parece haber perdido toda esperanza de ir pronto a Estados Unidos por su hijo pues no quiere viajar mientras Max esté preso, pero recibe una gran sorpresa cuando tocan la puerta de su casa y al abrir se topa frente a frente con sus seres queridos.

Abril no esperaba en absoluto que su exesposo y su hijo, junto con su hermana Julia (Elsa Ortiz) regresaran a México sorpresivamente, por lo que se reencuentra con Hugo (Iker García) y Bruno (Andrés palacios) y no puede evitar mostrar su emoción al ver a su pequeño, después de estar separados varios meses.

Sorpresivo reencuentro

Luego de la muerte de Pancho (Patricio de la Garza), Julia toma la determinación de regresar a México y de manera sorpresiva Bruno también decide que volverá junto con su hijo a su país, luego de qué su cuñada le hiciera ver las cosas y frenara su ambición desmedida.

Pero lo anterior no lo saben ni Abril ni la familia de Julia, quienes todavía están a la espera de obtener respuestas sobre si Pancho ya llegó a Estados Unidos pues hace días que no tienen noticias, por lo que cuando tocan la puerta y abre, Abril no puede ocultar su emoción y su sorpresa al ver a su hijo y a su exesposo en la entrada.

Hugo y Abril se funden en un abrazo largo mientras ella le da muchos besos y le dice lo mucho que lo extraño, dejando un poco de lado a Bruno y a Julia, que se quedan observando la escena, sin embargo, la hermana de la protagonista sigue con un semblante muy serio y triste.

Es ahí cuando Lucero (Paulina Ruiz) pregunta por Pancho y Julia no puede evitar comenzar a sollozar, por lo que su actitud causa extrañeza en su hija y en Abril, que ya están temiendo una noticia desafortunada, aunque quizá no imaginan lo que están a punto de revelarles.

Max es llevado a prisión y Alejo se salva… de momento

Luego de que Max fuera advertido por el cónsul de Estados Unidos sobre la acusación de tráfico de personas, el protagonista pasa uno de los momentos más vergonzosos en “Amor dividido” al ser detenido en las oficinas de GoodFit, enfrente de todos los empleados y ante un Alejo que se hace el inocente.

Sin embargo, aunque se muestra muy dispuesto a ir con las autoridades, Alejo cree que no pueden vincularlo pues ha cubierto muy bien sus pasos, no obstante, no cuenta con que Esther (Andrea Guerrero) no murió y se encuentra grave en el hospital, por lo que sería la pieza que incriminaría al villano.





