Amor dividido: Abril regresa a casa tras ser deportada de Estados Unidos

Luego de pasar varios días en el centro de detención del aeropuerto de San Antonio, Abril (Eva Cedeño) al fin regresa a México muy decepcionada, sólo para llevarse la sorpresa de que Valente (Marco Méndez) ya está viviendo en su casa, esto, dentro de la telenovela “Amor dividido”, que llegó a su capítulo 61.

La ficción producida por Angelli Nesma Medina comienza a tomar fuerza pues el regreso a casa de la protagonista dará un empujón para que al fin pueda comenzar la historia de amor principal de la telenovela entre Abril y Max (Gabriel Soto), luego que ella fuera deportada.

Abril llega muy decepcionada por todo lo que le pasó en Estados Unidos y sólo para recibir los regaños de su madre y enterarse de los cambios que ha habido en su casa, por lo que la trama de “Amor dividido” va tomando fuerza otra vez.

Abril llega a México muy decepcionada

Cabizbaja y muy decepcionada, Abril llegó a México y justo cuando salía para la sala de espera se encontró con Osmar (Jorge Gallegos), quien se sorprende al verla pues creía que se encontraba en Estados Unidos, pero ella le cuenta que no la dejaron entrar y que es una historia muy triste, por lo que él se queda un tanto preocupado después de prestarle dinero para el taxi.

Abril llega a su casa en el momento exacto que su madre Cielo (Eugenia Cauduro) va saliendo, quien al verla también se sorprende, y entre llantos la protagonista la abraza y le dice que no la dejaron cruzar la frontera.

Pero lejos de encontrar consuelo, Cielo le recrimina y le dice que seguramente los oficiales de migración notaron que ella no quería estar ahí, por lo que la regaña por no haber mentido mejor, mientras que Abril le dice que no fue así, que simplemente la rechazaron porque Minerva dijo que no la conocía.

Justo cuando están en la charla, sale de uno de los cuartos Valente, por lo que Abril se queda extrañada pues no sabe aún que él está ocupando su cuarto en esa casa, por lo que quizá haga un cambio de residencia aunque todavía tiene muchas cosas que poner en orden, como el regreso de su hijo.

Gabriel, dispuesto a denunciar a su padre

Tras regresar de Zacatlán de las Manzanas antes de lo planeado, Gabriel sigue dándole vueltas al tema del asesinato de Jorge y tiene serias sospechas de que su padre es quien mandó matarlo debido a que se enteró de los movimientos “chuecos” que hacía dentro de la empresa.

Tan es así que el joven está dispuesto a denunciar ante las autoridades a Alejo (Arturo Peniche) y habla con la ministerio público, a quien le hace extensa sus dudas y le revela que antes de morir Jorge le confesó que una persona estaba metida en negocios turbios y la descubrió, por lo que seguramente lo mandó asesinar, a lo que ella le dice que eso es una acusación muy grave y que además omitió en un principio esa información, por lo cual también podría ser enjuiciado.

