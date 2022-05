Amor dividido: Abril le pondrá un alto a Debra con tremenda cachetada

A cuatro meses de su estreno, “Amor dividido” ha entrado a su etapa decisiva donde el rumbo y el destino de los personajes comienzan a tomar forma y cada una de las decisiones que elijan tendrá repercusiones en un futuro, y quién está a punto de dar un gran paso y demostrar que realmente quiere rehacer su vida es Abril, interpretada por Eva Cedeño, quien le pondrá un alto a Debra.

Y es que tras aceptar darle una oportunidad a Max (Gabriel Soto), Abril no contaba con el regreso de Debra, quien volvió a México para tratar de resolver el asunto de su padre, pero a su llegada se lleva la sorpresa de que su ex esposo ya tiene una nueva relación con la quien siempre creyó que era su amante.

Muerta de celos, Debra (Irina Baeva) encaró a Max y a Abril y no dejó de insultarla, mientras la protagonista, fiel a su estilo, no dijo nada y se sintió incluso culpable por la situación, pero esta semana, el avance de “Amor dividido” adelantó que no permitirá más groserías y detendrá en seco a la ex de su novio con tremenda cachetada.

Lee también: Max abre su corazón y le confiesa sus sentimientos a Abril, en avance de Amor dividido

Le responde como se merece

En el evento que GoodFit ha organizado para sus acreedores e invitados especiales, Max le pidió a Abril que lo acompañe pero no como su asistente personal, sino como su pareja, pues no puede aguantarse las ganas de gritarle al mundo lo enamorado que está, pero ella no está muy convencida y justo en ese momento la llegada de Debra los toma por sorpresa.

Aunque ya están divorciados, la villana interpretada por Irina Baeva hace una escena al verlos besándose y no puede evitar evidenciar lo celosa que está pues está segura que Max y Abril ya tenían algo que ver desde que ellos estaban casados, algo que él trata de negar tibiamente.

Lee también: Amor dividido: Max se divorcia de Debra y busca a Abril; Danilo no puede ocultar su amor por Gabriel

Debra se “autoinvita” al evento de GoodFit y en las imágenes que reveló el avance de la semana se observa que está en la fiesta y se topa con Abril y con Max y comienza a insultar a la protagonista remarcando sus carencias como asistente personal.

Acto seguido, se ve que Abril le suelta tremenda cachetada a Debra y ésta se queda atónita pues no esperaba una respuesta de ese tipo ante sus groserías, sin embargo, el video no revela qué es lo que le dijo para que reaccionara de esa manera, dado que el personaje de Eva Cedeño es muy tranquilo y hasta conciliador. Ya se descubrirá en los siguientes capítulos.

Julia se arrepiente de arriesgar a su hijo

Ante la necedad de Pancho (Patricio de la Garza) de irse a Estados Unidos, Julia (Elsa Ortiz) acepta que viaje como ilegal y cruce la frontera a pie por el desierto, sin tomar en cuenta verdaderamente los peligros a los que se podría enfrentar.

Sin embargo, en el avance de “Amor dividido”, Julia se arrepiente y dimensiona que es algo muy riesgoso para su hijo le llama por teléfono para pedirle que se baje del camión en el que viaja como ilegal, aunque no se revela la reacción que tendrá él pero lo más seguro es que no le haga caso pues lo único que le importa es llegar a Estados Unidos para tener la vida de rey que cree que se merece.

Síguenos en