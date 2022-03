Amor de Luis Alberto y Mariana interrumpido tras plan de León en Los Ricos También Lloran

Luego del accidente aéreo y un aterrizaje forzoso en helicóptero que los llevó a conocerse mejor en medio de la nada, Luis Alberto y Mariana (Sebastián Rulli y Claudia Martín) empiezan a ver interrumpida su felicidad tras malévolo plan de León Alfaro (Víctor González) en la telenovela "Los Ricos También Lloran".

León fue el primero en "demostrar" que nunca le había dado más gusto ver a Luis Alberto cuando regresó sano y salvo del "trágico accidente" -como lo han creído todos-, pero lo que éste no se imagina es que León le clavará un puñal por la espalda, rompiéndole el corazón.

Y es que, con ayuda de Víctor Millán (Alejandro Barba), León empieza a investigar todo sobre el pasado de Mariana Villarreal (Claudia Martín) y descubre que ella es hija de uno de los antiguos socios de empresas Salvatierra y lo que se viene podría cambiar el rumbo de la historia de amor entre ella y Luis Alberto.

Pues un pacto con Soraya Montenegro (Fabiola Guajardo), quien es su amiga y su amante por años, le ha hecho prometer que la ayudará para que Luis Alberto esté con ella siempre para que se case y así poder quedarse con la empresa, ambos.

León va a los archivos muertos de la empresa y confirma lo informado por Víctor Millán, pues éste ha investigado en Toluca, Estado de México, que Mariana es hija de Pedro Villarreal (Arturo Carmona) un socio de empresas Salvatierra que vendía su salsa picante "La Niña Bonita", que le puso así en honor a su hija.

Y como estocada final en el tema, pide a Patricia Castillo (Michelle Jurado) -una de las asistentes de presidencia- que le ayude a buscar el expediente de un socio entre varias cajas de archivo muerto. Pero ella se empieza a sentir mal por tanto polvo y su embarazo y Mariana le ayuda.

En el ínter, Mariana encuentra un folder con el nombre de Pedro Villarreal de Salsas "La Niña Bonita" y se decepciona cuando ve la firma de Luis Alberto Salvatierra, plasmada en un documento del contrato mercantil compra-venta de la fábrica de salsas, adquirida por los Salvatierra.

Pues Mariana revive el momento en el que su abuelita le confiesa que su papá se deprimió tanto porque "ellos" le hicieron una mala jugada cuando le compraron su fábrica y lo dejaron en la ruina, tras haberle prometido que iban a hacer de Salsas "La Niña Bonita" una gran fábrica, pero lo que hicieron fue correr a todos los empleados y cerrarla para siempre.

Y los momentos más devastadores reviven en Mariana al recordar las palabras de la carta que le dejó su papá antes de quitarse la vida por la depresión que le causó el engaño de los tipos que le compraron la fábrica: "Mariana, hija mía, han pasado diez años de mi muerte y pienso que quizás ya hayas podido perdonarme... Tomé la decisión de irme de este mundo porque me siento sin salida, acorralado, perdido...".

En la siguiente hoja, están plasmadas las firmas del vendedor Pedro Villarreal y el comprador Luis Alberto Salvatierra, lo que produce en Mariana una inmensa furia contra el hombre que ama, lo que por supuesto terminará en un reclamo que al momento, Luis Alberto no entenderá.

Pues es posible que -para lavarse las manos-, éste ni siquiera haya firmado el documento, sino que es una firma de un impostor. Si quieres saber más de "Los Ricos También Lloran", no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

