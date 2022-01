Amor Dividido presenta su preestreno digital antes de entrar al aire

Ante el final de "Rubí" (2004) este viernes 14 de enero, el estreno de "Amor Dividido" (2022) ¡ya está a la vuelta! y la mañana de este viernes, presentó el preestreno digital en el que se pudieron ver ya las primeras escenas de la historia; incluso, se puede ver el primer capítulo completo.

La producción de Angelli Nesma Medina para Televisa este 2022, ya dejó ver las historias de vida de los protagonistas como son Eva Cedeño, Andrés Palacios, Gabriel Soto y la villana principal Irina Baeva y cómo será que el cuarteto principal, tendrá una conexión en el momento menos esperado y por situaciones adversas.

Abril y Bruno (Eva Cedeño y Andrés Palacios) son una pareja encantadora que han puesto todas sus esperanzas en una cosecha de manzanas; viven el poblado de Zacatlán de las Manzanas en Puebla, México. Pero un suceso inesperado y trágico cambiará sus vidas.

La madre de Abril -interpretada por Eugenia Cauduro-, quiere empezar de cero pero desde otro lugar; mientras que su padre -a quien da vida José Elías Moreno-, se resiste a dejar su lugar de residencia, Abril se encuentra entre la espada y la pared y tendrá que tomar una decisión que le dolerá mucho, con tal de salir de la situación económica en la que se encuentran.

Por otro lado, Debra y Max (Irina Baeva y Gabriel Soto), son un matrimonio afortunado, que lo tienen todo y viven es San Antonio, TX, EE.UU., pero parece que todo se empieza a derrumbar en su relación, pues la llegada de un bebé podría cambiar sus vidas y una nueva oportunidad laboral para Max, podría terminar con su historia de amor.

Pero la forzosa y dolorosa separación entre Abril y Bruno y la de Max y Debra, será el punto central por el que el amor se acabe entre ellos y toque nuevas puertas; situación que marcará para siempre sus vidas.

Además del preestreno digital, los televidentes pueden ver el primer capítulo completo con una duración de más de 50 minutos, a través de Las Estrellas.tv, que promete dejar con ganas a los televidentes de ver más de la historia que pronto se estrenará.

Otra de las sorpresas de la producción de Angelli Nesma Medina es que el tema central de "Amor Dividido Entre Dos Mundos" será interpretado por Shaila Dúrcal y lleva por título el mismo que el del melodrama. "Amor Dividido" fue compuesto por el actor y cantante Alex Sirvent -ex integrante del grupo juvenil pop Mercurio-.

