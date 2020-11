¿Amigas y Rivales? Michelle Vieth “desgreña” a Aracely Arámbula

Desde hace tiempo, Michelle Vieth y Aracely Arámbula se han encargado de presumir la linda amistad a través de sus redes sociales, sin embargo, recientemente las protagonistas de la telenovela, Soñadoras se reencontraron después de años de no verse, por lo que su recuentro fue muy a su estilo. Las actrices se "desgreñaron" y compartieron el video del "pleito" en sus cuentas de Instagram. ¿Amigas y Rivales?

El video desató toda una locura en Instagram, pues aunque no es una pelea real, las actrices recrearon la cuirosa escena entre dos niñas quienes protagonizan un enfrentamiento durante un cumpleaños, y que rápidamente se hizo viral- e incluso retomada por varios artistas- y ahora Aracely Arámbula y Michell Vieth, no se quisieron quedar atrás y protagonizaron la escena.

El video fue grabado durante el cumpleaños de la actriz de ‘Mi Pequeña Traviesa’, quien recientemente celebró sus 41 años. Y ante está ocasión, las famosas, al igual que Thalía e Itatín Cantoral, creyeron que este era el momento perfecto para recrear la viral escena en la que Michell le tocó jalarle el pelo a Aracely.

"Que risa", escribió Aracely en su cuenta de Instagram para acompañar el video que rápidamente generó un sinfín de comentarios. A unas horas de la publicación, el video lleva más de un millón de Me Gusta. No es la primera vez que la ex esposa de Luis Miguel y Michelle aparecen juntas en un video para Tik Tok, pues ya lo han hecho en otras ocasiones.

Michell Vieth a 22 años de la novela Soñadoras, así se veía

Han pasado 22 años del estreno del melodrama juvenil y los actores han tenido significativos cambios físicos; Michelle Vieth de 41 años, ha cambiado de look una y otra vez, sin embargo, su escencia y esos ojos azules que posee, son su sello personal.

Actualmente, la actriz, a la que hace más de siete años que no se le ve en telenovelas, se dedica a la conducción del programa Tu Casa TV en Directo que se transmite por televisión abrierta en los canales 6.4 y 12.4, mientras que en TV de paga, se puede ver al sintonizar los canales 204 y 704 de Dish y en el 156 de Megacable.

El melodrama de corte juvenil dio pie a relizar la siguiente historia en la que se incluirían algunos actores de "Soñadoras". En 2001, llegó "Amigas y Rivales" con una historia similar que también se trataba de cuatro amigas pero con mucho más profundidad en temas de la época. Angélica Vale, a Michelle Vieth y a Arath de la Torre fueron tres de los actores que participaron en la telenovela del 2001.

Soñadoras fue nominada a 4 Premios TVyNovelas en la edición de 1999, ganando en la categoría de Mejor Primer Actor con José Carlos Ruiz.

