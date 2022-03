Álvaro intentará arruinar los planes de boda de Leo y Ángela en Contigo sí

El capítulo 111 de la telenovela “Contigo sí” trajo la tan esperada propuesta de matrimonio de Leo (Brandon Peniche) para Ángela (Alejandra Robles Gil), quien aceptó emocionada el anillo que le entregó el protagonista de la historia, sin embargo, el villano estaba al acecho.

Álvaro (Danilo Carrera), quien ya recuperó la vista pero se lo ha ocultado a Ángela, fue testigo desde el segundo piso de la propuesta, pero sin poder decir nada se retiró para pensar una estrategia para arruinar los planes de boda de Leo y Ángela.

El amor enfermizo de Álvaro hacia Ángela lo hará recurrir a una de las villanas de “Contigo sí", pero ese será un gran error pues no tendrá cuidado y la protagonista descubrirá que finge ser ciego para aprovecharse de la situación, y eso será algo de lo más relevante que ocurrirá este martes en el melodrama producido por Ignacio Sada para Televisa.

En el capítulo 111, Leonardo no puede esperar más y organiza una cena romántica en la vecindad para Ángela, donde le entrega un anillo de compromiso y le pregunta si quiere casarse con él, a lo que ella, sin dudarlo, le contesta que sí y le dice que lo ama, pero ninguno de los dos se da cuenta que desde el balcón Álvaro los observa.

El villano no puede intervenir pues se darían cuenta que no está ciego, por lo que se aleja y comienza a pensar cómo le hará para evitar que los protagonistas lleguen al altar, algo que parece ya inevitable pues ambos decidieron luchar por su amor pase lo que pase, además de que Leo le prometió a Ángela ser el mejor padre para su hijo.

Sin embargo, pese a la felicidad que lo embarga, Leo no puede olvidar que Alma (Gema Garoa) se fue del país y no sabe dónde está, y sólo faltan unas semanas para que dé a luz a su hija, por lo que buscará agotar todas las instancias no sólo para divorciarse, sino para pelear la patria potestad de la bebé.

Por su parte, Álvaro jugará sus cartas y para ello recurrirá a Alma para buscar separar a Leo y Ángela, por lo que le hablará por teléfono, pero esa será su perdición pues justo cuando lo hace Ángela lo cachará y se dará cuenta de que no está ciego, y eso es algo de lo que pasará en el capítulo 112 de este martes.

Por su parte, Alma planeará con Iñaki su boda y un gran viaje por el mundo, pero él le propone hacerlo en su yate mientras navegan por las costas de Estados Unidos, pero ella se preocupa por el nacimiento de su hija mientras él le asegura que contará con todas las comodidades y equipo médico a bordo para atenderla cuando se necesite.

Ángela, al ver la tristeza de Leo por no saber dónde está Alma, comienza una búsqueda ayudada por Oscar, quien da con la ubicación de la pareja en Los Ángeles, aunque no está muy seguro en qué zona está, pero seguirán las pistas hasta dar con ellos.

