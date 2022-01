Altaír Jarabo y el reto de cambio de personalidad en su regreso a las telenovelas

Desde inicios de 2021, fue cuando la actriz Altaír Jarabo hizo una pausa en su participación en los melodramas tras el trágico final de Olga Collado -su personaje villanesco en "Vencer el Desamor" (2020-2021)-; pero luego de contraer nupcias y generar polémica por el hombre que eligió para compartir su vida con él, la actriz está de vuelta en los melodramas y éste sería el reto al que se enfrentó con un cambio de personalidad.

Y es que la actriz de 35 años, es recordada por su personalidad como rubia o pelirroja en sus personajes, generalmente de villana, por lo que su participación en "Corazón Guerrero", como la villana más fuerte de la historia de los tres hermanos García, podría representar un reto en su carrera actoral.

Altaír Jarabo dará vida a uno de los personajes más prometedores en la producción de Salvador Mejía Alejandre para Televisa y el reto de cambio de personalidad en su regreso a las telenovelas ha dejado un buen sabor de boca entre sus fanáticos antes de salir al aire, en uno de los proyectos que se avecinan este 2022.

Lee también: Altaír Jarabo con su nuevo look en Corazón Guerrero

Pues todo parece indicar que el nuevo look de la también actriz de la serie "Manual Para Galanes" (2021) en la que dio vida a Angie, ya ha empezado a gustar a sus seguidores, luego de que ha recibido un sinfín de halagos y muchísimos corazones rojos a través de su reciente publicación en su cuenta de Instagram.

Y es que, al verse sumergida en una nueva personalidad, ni la actriz se pudo resistir a la tentación de mostrarse con esa nueva apariencia de cabellera castaña, cabello entre lacio y semi ondas y un fleco, lo que la hace ver más interesante y menos convencional.

Lee también: Altaír Jarabo se hace drástico cambio de look para novela y a fans no les gusta: "Ya se ve grande"

Y es que, aunque algunos haters se hayan manifestado en contra del look de la esposa del empresario de origen Frédéric García, a la mayoría de su seguidores, que suman más de 3.5 millones, les ha gustado su nueva personalidad, por lo que todo parece indicar que su reto no será tan grande en cuanto a la aceptación del público que ya la vislumbra como una gran villana.

Además una reciente publicación de su perfil de la red de la camarita, hace ver lo divierte a la histrionisa hacer este personaje bajo este nuevo semblante, que además expresó: "De cuando mi trabajo es divertirme siendo alguien más".

Y famosos como la conductora del canal de televisión Discovery Home&Healt, Olivia Peralta, le expresó su emoción al ver que prácticamente ¡es otra! con un "Queee divertidoooooo", y tras ello, un fan de nombre Diego Catana, dijo: "@oliperalta Por un momento pensé que eras @oribepm", a lo que la propia presentadora respondió entre risas: "@diego.catana jajajaj pasa seguido".

Por otro lado, el también villano de telenovelas Alejandro Nones, le envió una serie de llamaradas de fuego y Azela Robinson -la villana del remake "Los Ricos También Lloran" (2022)-, también le envió un "PRECIOSAAAA".

Así también Gabriela Cuevas y el actor Alberto Agnesi, le enviaron su visto bueno y aprobación mientras que un fan que compartió el pasado con la actriz, le escribió: "Así te recuerdo en secundaria en el Morelos, pero con la piel más blanquita, siempre me gustaba ir a las fiestas para sacarte a bailar, #Vintage buenas vibras y que el amor siempre te acompañe".

Así que ahora sólo falta esperar a ver cómo será la participación de Altaír Jarabo en la telenovela "Corazón Guerrero" que saldrá al aire el próximo 28 de marzo a las 4:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!