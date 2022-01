Altair Jarabo se hace drástico cambió de look para novela y a fans no les gusta: "Ya se ve grande"

La actriz mexicana, Altair Jarabo no deja de sorprender a sus millones de seguidores de las redes sociales, pues ahora la famosa dejó boquiabiertos a sus fans tras someterse a un drástico cambió de look, pero en está ocasión a sus fans no les gustó.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Altair Jarabo compartió dos imágenes en las que luce totalmente diferente a como sus seguidores están acostumbrados a verla. La estrella de televisión dejó atrás el tono rubio de su cabellera y ahora optó por un tono castaño oscuro acompañado de un corte con pequeñas capas y fleco de lado.

Cabe mencionar que este drástico cambio de look fue necesario para dar vida a la antagonista de la telenovela, ‘Corazón guerrero’, historia producida por Salvador Mejía y protagonizada por Alejandra Espinoza y Gonzálo García Vivanco. "De cuando mi trabajo es divertirme siendo alguien más", escribió la actriz junto a las dos imágenes con las que dividió opiniones en dicha red social.

Por un lado, algunos de sus usuarios quedaron maravillados con el nuevo look de la famosa, el cual resalta su belleza. Mientras que otrs, aseguraron que el cambio no le favorecía en lo absoluto, pues se veía muy grande.

"No me gusta se ve mayor ", "El rubio té queda más bello", "No te queda para nada ese look", "“Hermosura de mujer”, “Te quedan bien todos los colores en tu cabello”, “De morena también se ve guapa, casi no se le ve ese tono", “Wow, te ves muy bonita y te queda muy bien ese color”, “Qué hermosa”, “Es tan bella que todo le va bien” fueron algunos de los comentarios en la publicación de Altair Jarabo.

Cabe mencionar que en una reciente entrevista con el programa Hoy de Televisa, la artista de 35 años contó un poco de su personaje en Corazón Guerrero, historia que el público podrá disfrutar a finales de marzo. "Es una villanita, me enamoró del personaje de Gonzalo García Vivanco, mmm tiene cierto grado de locura a partir de un trauma que vivió de niña y la lleva a no comprender muchas cosas, del amor, de la vida, de la familia", expresó Jarabo.

En cuanto al rumor de que se retira de las telenovelas tras casarse con el empresario fránces, Frédéric García, Altair Jarabo dejó claro que eso no sucederá e inlcuso su esposo es su mayor apoyo para que ella este en proyectos. " Él me apoya mucho a que yo continue con mi carrera a que yo siga interpretando personajes, obviamente tendremos un pie aquí y ya cuando yo este de vacaciones pasaré un tiempo cerca de su familia, pero él le importa mucho seguirme apoyando, no decirme ya, yo no me quiero retirar, en él veo un gran apoyo", expresó la famosa.

Altair Jarabo dejó claro que hoy en día vive uno de los mejores momentos de su vida, pues en la cuestión profesional está satisfecha y en su vida personal está más que feliz.

