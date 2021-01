Altaír Jarabo saca su lado más coqueto y se ve espectacular

La actriz de telenovelas Altaír Jarobo, sacó a relucir su lado más coqueto, viéndose espectacular con un vestido negro, que llamó la atención de sus seguidores en redes sociales.

Una de las protagonistas de ‘Vencer el desamor’, melodrama de Televisa, en el que participa Altaír Jarobo, en su personaje de Olga Collado, posó en un vestido negro de gala, muy sensual como suele siempre verse ante las cámaras.

La actriz mexicana de 34 años de edad, tiene 3 millones de seguidores en Instagram, y es que además de ser una gran actriz, sobre sale por su carisma y belleza, que la han llevado a sobre salir en el campo actoral, sobre todo en sus interpretaciones como antagonista.

En sus redes sociales, sobre todo en Instagram, la actriz originaria de la Ciudad de México, se mantiene muy activa, ya que tiene un gran número de admiradores, y las que por momentos nos regala imágenes posando ya sea en vestidos de noche, en traje de baño o casualmente.

“Ya somos 3 millones. Muy feliz y por su cariño y su atención. Sobre todo por las palabras tan hermosas que me dejan y las sonrisas que me provocan. Gracias por ser parte de mi vida y mi carrera”, dijo la actriz.

También, se da el tiempo de compartir publicaciones sobre sus proyectos artísticos, como el más reciente ‘Vencer el desamor’, en donde comparte créditos con David Zepeda, Claudia Álvarez y Daniela Roo, entre otros, producción de Rosy Ocampo y que vio la luz el 12 de octubre del año pasado en ‘Las Estrellas’.

“Y con ustedes.... Olga. He estado trabajando los últimos meses, de la mano de Rosy Ocampo en esta historia llamada ‘Vencer el desamor’. El Lunes a las 8:30 pm verá la luz y espero que sea un proyecto que los emocione, los enamore y les provoque tantas emociones como a mí. Gracias a Silvia Cana y a Las Estrellas y a todo un equipo espectacular que ha hecho sacar lo mejor de cada uno en circunstancias adversas para llevarlo a su pantalla. Llego el momento”.

Recientemente, la actriz comentó para la revista ‘Quien’ sobre lo difícil que fue el 2020 para ella, ya que sufrió la pérdida de su amada abuelita, sin embargo, el confinamiento la hizo poder estar con ella y despedirse.

“Me pasó algo negativo, ya lo dije por ahí, que murió mi abuelita, fue algo triste pero a la vez si yo no hubiera estado encerrada en la casa dos meses, sin saberlo, no me hubiera despedido de ella”, dijo.

Algunos de sus trabajos actorales en telenovelas, destacan los que realizó en: ‘Inocente de ti’, ‘Lola, érase una vez’, ‘Código Postal’, ‘Al diablo con los guapos’, ‘El nombre del amor’, ‘Mi pecado’, ‘Abismo de pasión’, ‘Que te perdone dios’, entre otros.