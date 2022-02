Allisson Lozz revela cuál fue la única telenovela en la que se sintió a gusto

Cuando estaba en la cima de su carrera como actriz de telenovelas, Allisson Lozz decidió retirarse sorpresivamente luego de protagonizar varios proyectos, y aunque para muchos su alejamiento era temporal, ella ya no regresó pues admitió que la vida que llevaba y en ambiente en que se desenvolvía no le gustaba y no se sentía a gusto.

Pese a dejar la televisión muy joven, cerca de los 18 años, la ex actriz no volvió atrás pero su paso por los melodramas es algo que recuerda frecuentemente, pues muchos de sus seguidores siguen preguntándole sobre su etapa artística, y aunque siempre ha señalado que el ambiente era muy feo, ahora reveló cuál fue la única telenovela en la que se sintió cómoda.

Allisson Lozz protagonizó melodramas como “Misión S.O.S”, “Al diablo con los guapos” y “En nombre del amor” pero creía que ese no era su ambiente, pero ahora dio a conocer en qué telenovela sí se sintió a gusto.

Lee también: "Actores horrendos te metían mano, así eran los 80": Susana Zabaleta

En una transmisión en vivo que tuvo la ex actriz mexicana con sus fans en Instagram fue cuestionada sobre si hubo alguna producción con la que sí se sintió bien o tuvo una buena relación con sus compañeros y ella contestó que sí.

“Realmente solo hubo un año que yo disfruté, que yo no me sentía tan sola, que sentía que la producción se preocupaba por mí, mis compañeros eran superlindos… Cuando estaba grabando ‘Al diablo con los guapos’, ahí fue donde la producción se preocupaba hasta por mi salud emocional, me acuerdo que me tenían una terapeuta. Eran muy lindos”, dijo a sus seguidores.

Lee también: En medio de la crisis, Christian Nodal lanza nuevo tema ¿dedicado a Belinda?

Este melodrama fue producido por Angelli Nesma Medina entre 2007 y 2008 y compartió créditos con Eugenio Siller en el protagonico masculino, además de un elenco conformado por César Évora, Laura Flores, Ariadne Díaz, Altair Jarabo y Andrés Zuno, entre otros.

Pero como las monedas, todo tiene dos lados, Allisson Lozz también dio a conocer cuál fue esa producción donde ocurrió todo lo contrario en “Al diablo con los guapos”, la telenovela donde menos a gusto se sintió y se trató de “En nombre del amor”.

“Fue algo muy, muy difícil. Hay producciones que te cuidan, pero esta no fue una de ellas... Aunque quería a algunas personas de ahí la realidad es que no les importaba ni mi salud, ni nada, ni les importaba nada de mí y yo tenía 16 años”, dijo.

“En nombre del amor” se convirtió en la última telenovela en la que trabajó Allisson Lozz antes de retirarse y en diversas ocasiones ha manifestado que decidió dejar la televisión debido a que era un mundo muy vacío y de apariencias, algo que no le gustaba. Actualmente, la ex actriz se dedica a la venta de cosméticos en una multinacional y no planea regresar a las telenovelas. Mira el video a partir del minuto 41.

Síguenos en