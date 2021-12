Alicia y Martín están pagando muy caro su amor en Si Nos Dejan

El machismo y cinismo de Sergio Carranza (Alexis Ayala) se está viendo en todo su esplendor en "Si Nos Dejan", telenovela que este 2021 ha sido un boom por del tema central de la infidelidad y que además es protagonizada por Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas -Alicia y Martín, quienes están pagando muy caro su amor en dentro de la ficción.

La postura de las hijas tanto de Alicia como de Martín -debido a la diferencia de edades de 15 años-, no ha sido nada alentador para ninguno de los dos, pues todos coinciden con que Martín podría ser hijo de Alicia y ese argumento es reiterado además por Doña Eva (Susana Dosamantes) -madre de Alicia-, quien le reprocha que se esté dando una nueva oportunidad en el amor, sin darse cuenta que ese caos lo ha venido a provocar Julieta Lugo (Scarlet Gruber) la amante de su yerno al que tanto quiere, luego de que gracias a ella, Alicia descubrió la infidelidad de su marido con el que llevaba más de 30 años viviendo.

Por otro lado, Sofía Guerra (Elissa Marie Soto Bazán) -hija de Martín Guerra (Ornellas)-, no puede superar haber visto a su padre besarse con un mujer mucho mayor que él, por lo que le comunica a su madre -Carlota Vargas (Gabriela Carrillo)- lo sucedido y ella también lo sufre.

Pero no son las únicas dos mujeres en la vida de Martín Guerra, quienes están padeciendo el caos generado por el amor desmedido que le tiene a Alicia Montiel ex de Carranza, pues por si fuera poco, está Karina Gómez (Lore Graniewicz), una mujer joven y guapa que es policía del Ministerio Público, quien también se ha dado cuenta de sus intenciones con Alicia y se lo ha reclamado.

Pues el caos que ha generado el amor entre Martín Guerra y Alicia Montiel ha llegado muy lejos. En el terreno profesional, Martín se ha quedado sin trabajo luego de que después de haber sido investigado por un detective, llevó las pruebas contundentes a Sergio y éste se encargó de comunicar a sus hijos, "el descaro" de su madre, despidiendo además a Martín del noticiero y luego, del canal de televisión en el que trabajaba y para hacer pagar aún más caro su amor por su ex mujer, se encargó de cerrarle las puertas en otras empresas de comunicación.

Lo más fácil sería convencer a sus familias de que su amor es sincero y de que tienen derecho a darse una segunda oportunidad en el amor; no obstante, Alicia y Martín están viviendo un infierno del cual, luchan por sobrevivir y salir bien librados.

Alicia ha invitado a Martín a su casa para que de alguna manera se vaya integrando con sus hijos pero Miranda y Yuri (Isidora Vives e Isabel Burr) lo rechazan categóricamente; no así Gonzalo (Carlos Said), quien le da el beneficio de la duda, aunque le advierte que si le hace daño a su madre él mismo se lo cobrará, lo que le parece muy justo a Martín, quien tiene un alma de caballero de los que ya no existen en la actualidad.

Doña Eva busca hacer más grande el infierno de Alicia y llama a Sergio para comunicarle que Alicia ya metió a su casa a Martín, por lo que éste va enfurecido a advertir a Alicia que no puede andar con ese hombre debido a que todavía es una mujer casada, pero cuál sería la sorpresa de éste, cuando se entera por voz del propio abogado de Alicia (en una llamada en altavoz) que esa mañana, habría salido el divorcio de ella con Sergio Carranza.

Acto seguido, -aconsejado por su amante Julieta Lugo, quien además quiere ocupar su lugar en la mansión de los Carranza Montiel-, Sergio cancela todas las tarjetas de crédito que le había dado a Alicia y el colmo, fue haber ido al súper a sustir la despensa y tener que dejar todas las cosas porque no pudo pagar con ninguna de su tarjetas ni acompletaba con dinero en efectivo.

Y eso sería el menor de los males, pues Alicia va a terapia con su psicóloga Carlota Vargas, quien habría sido esposa del propio Martín Guerra y ella le cuenta las últimas novedades de su tormentosa historia de amor con "él", y sin decirle el nombre del susodicho, Carlota la cuestiona del porqué nunca ha dicho su nombre pues pareciera un fantasma en su vida.

A lo que Alicia le dice que no lo hace porque de decirlo, sentiría que su amor sería más real y eso la haría sentir más culpable. Pero Carlota le hace ver que no podría ser un fantasma en su vida, luego de que le ha devuelto la vitalidad, le ha hecho creer nuevamente en el amor entre otras cosas. Alicia apoya lo dicho por su terapeuta, pero cuando ella le pregunta su nombre, el caos se hará más grande: "Es un periodista, su nombre es Martín Guerra".

Por supuesto, Carlota siente morirse en ese momento y le pide a Alicia que la disculpe, luego de que ella le ha contado la maravilla de hombre que es Martín y por supuesto, más tarde ella le reclama al padre de su hija: "¿Qué haces enredado con Alicia?".

Las cosas están llegando al límite y para seguir viendo qué más pasará con la historia de amor entre Alicia y Martín, no te pierdas "Si Nos Dejan" de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

