Alicia se revela a exigencias de Sergio y se besa con Martín en Si Nos Dejan

Desde que Sergio Carranza (Alexis Ayala) no encuentra su campo debido a que Alicia -su mujer- (Mayrín Villanueva) lo corrió de la casa tras desenmascararlo junto a su amante Julieta Lugo (Scarlet Gruber), éste ha vuelto sin decir 'agua va' y sorprende a Alicia Montiel con su reciente llegada.

Lo que claro, ocasiona fuertes discusiones entre ellos tras las exigencias y en un grito desesperado Alicia corre a los brazos de Martín Guerra (Marcus Ornellas), el que podría ser su gran amor y el principal enemigo de Sergio Carranza en la telenovela "Si Nos Dejan"..

Pues al verlo tan campante acostado en la cama en la que durmieron los dos por más de 30 años y decidido a regresar a su casa, Alicia le dice que no lo va a permitir y que si lo que le está declarando es la guerra, entonces la que se va de la casa es ella con todo y sus hijos; no sin antes, verse humillada por Sergio que le dice que él sí tiene un mundo de verdad, no como ella, quien sólo se encarga de recoger el reguero que toda su familia deja.

En tanto, Sergio le dice que le parece perfecto que vaya de la casa, pero que no se va a llevar a los chicos, pues no querrán irse con ella. Pero Alicia arremete contra él diciéndole que en esa casa, el único que sobra es él, y que lo único que quiere es el divorcio; pero por hacerle la vida cansada, Sergio le advierte que sólo se divorciará, si ella puede pagar el trámite.

Alicia le deja ver que se le ha acabado su doble vida, a lo que Sergio muy ofuscado le dice que fue un error y aprovecha para cuestionarla sobre si ella no ha cometido errores; ella le dice que sí, pero que el mayor fue haberse casado con él; lo que bastó para que Carranza le dijera que estaba decidido y se quedaba en su casa.

Pero la discusión fue aumentando de nivel y Alicia le exige que se largue a vivir con Julieta, pues supone que su cama es más placentera que ésta. Pero él no está dispuesto a dejar a su familia, pues no lo quiere ni lo acepta. Sus hijas y su amiga Fedora empiezan a escuchar la discusión; pues sus gritos se escuchan en toda la casa.

Alicia le dice que pare de fingir, pues ahí no hay cámaras ni micrófonos y empieza a meter todas sus pertenencias en una bolsa enfrente de sus dos hijas. El caos crece cuando llega Gonzalo (su hijo varón) todo golpeado, que ha llegado a casa con un amigo que lo llevó.

La situación se apacigua cuando empiezan a cuestionarlo, qué le pasó y Sergio le pregunta si se peleó por una mujer. Finalmente Sergio se va derrotado pero les pide a sus hijos que no olviden que los ama, incluyendo a Gonzalo, con quien ha tenido varios pleitos hasta los golpes.

Por otro lado, Martín Guerra no quita el dedo del renglón y se ha decidido ser y hacer feliz a Alicia, luego de saber que ella ya no quiere nada con Sergio y que ha iniciado los trámites del divorcio.

Martín le llama a Alicia cuando después de la enorme discusión y caos generado en su casa, ella se siente morir; por lo que es sincera con Martín y le dice que lo único que estaba esperando era su llamada. Al día siguiente se ven para comer y Martín le declara su amor, no sin antes, pedirle que 'rompan el turrón' y se hablen de tú.

Alicia acepta y acto seguido, Martín le declara su amor abiertamente y le advierte que va a ser todo para conquistarla, pues es una meta que se ha puesto. Dolida por lo vivido y con la esperanza de volver a amar a otro hombre, aunque Martín sea muchos años menor que ella, corresponde al beso de amor a Martín Guerra.

Para seguir viendo más de esta historia de 'amores prohibidos', no te pierdas "Si Nos Dejan", producida por Carlos Bardasano para Televisa, de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

