Alicia se defiende de ataques de sus hijos tras ser descubierta con otro en Si Nos Dejan

Tras ser descubierta por Sergio Carranza (Alexis Ayala) ante sus hijos y su madre en su nueva relación con Martín Guerra (Marcus Ornellas), Alicia Montiel (Mayrín Villanueva) deja mudo a Sergio tras defenderse y argumentarle que él es el menos indicado para criticarla por darse una nueva oportunidad en el amor con otro hombre, pues si alguien inició esta guerra fue él al practicar la infidelidad desde hace tres años con su todavía amante Julieta Lugo (Scartlet Gruber) en la telenovela "Si Nos Dejan".

Y es que Sergio Carranza es de esos hombres que hacen el mal pero no les gusta que les paguen con la misma moneda y lo que él ha hecho no es más que dar muestra de su machismo y falta de hombría al reclamarle a Alicia y evidenciarla ante su familia -haciéndola quedar como una cualquiera- por tener un romance con un hombre muchos años menor con él

Y encima, le reprocha que su nueva pareja es tan joven que podría ser su hijo, sin darse cuenta que él también está en la misma situación con Julieta Lugo, a quien le lleva muchos años y sigue con ella tras ser descubierto y en medio del proceso de divorcio que están viviendo.

Alicia lo corre de la casa y él le advierte que ésa, todavía sigue siendo su casa y que la ha comprado con toda una vida de trabajo, por lo que no está dispuesta a perderla y encima le segur que si ella no termina su relación con Martín Guerra, la va a demandar y le va a quitar la custodia de sus hijos.

"Si Nos Dejan" en una producción de Carlos Bardasano para Televisa que retrata la vida de un matrimonio que ha sido víctima de la infidelidad y que por un lado, sólo buscan guardar las apariencias, mientras que por otro, hacen lo que verdaderamente sienten, sin importar hacer sufrir a los demás.

En el momento de los reclamos, Sergio le dice que es tan doloroso ver a su mujer con otro hombre mientras ella le dice que tiene todo el derecho de rehacer su vida y con el hombre que quiera, pero Sergio le dice que no, pues todavía lleva el apellido Carranza que es el de sus hijos. Ella lo sorprende quitándose los anillos de casada y diciéndole que no se había dado cuenta cuánto le estorbaba ese apellido.

Después de verse evidenciada por Sergio y tras sus amenazas, Alicia le responde con una cachetada pero éste la para tomándola de la mano, mientras del reclama varias cosas más. Acto seguido, sus hijos se levantan de la mesa y Miranda (Isidora Vives) y Yuri (Isabel Burr), suben corriendo a sus recámaras y decepcionadas e su madre.

Mientras que su hijo varón Gonzalo (Carlos Said), se va a trabajar y su madre -Doña Eva Vda. de Montiel (Susana Dosamantes)- la regaña y le dice que Martín Guerra podría ser su hijo; además de que le hace ver que son muchos años de diferencia los que los separan.

Por otro lado, Sergio despide a Martín del canal televisivo donde trabajaba, tras enfrentarlo y ver que Martín no quita el dedo del renglón por tener una relación formal con Alicia sin importarle esa diferencia de edad de la que todos hablan, entre otras cosas.

Mucho más está por pasar todavía en "Si Nos Dejan", y para verlo, no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!