Alicia renuncia al amor de Martín tras sentirse derrotada en Si Nos Dejan

Una guerra sin cuartel es la que han provocado las ansias de darse una nueva oportunidad en el amor, luego de descubrir que su marido de 30 años la engañaba con otra mujer, y tras es cinismo se Sergio Carranza (Alexis Ayala) y hostigarla al grado de dejarla sin dinero, motivo por lo que se siente derrotada, Alicia Montiel (Mayrín Villanueva) renuncia al amor de Martín Guerra (Marcus Ornellas) en la telenovela "Si Nos Dejan".

Tras enterarse de que Alicia se daba una nueva oportunidad en el amor con Martín, lo primero que Sergio Carranza hizo, fue quitarle su cargo como presidenta de la fundación que juntos construyeron hace años pero eso fue lo menos.

Posteriormente la mandó investigar y la evidenció ante sus hijos con fotografías en las que Alicia demostraba abiertamente su amor pleno por Martín Guerra, siendo atacada injustamente por sus dos hijas y su madre, quien es una señora de edad chapada a la antigua. No así por su hijo, quien la ha apoyado en todo momento y con respeto en esta nueva aventura.

Sergio Carranza se sentía más y más vencido debido a que su esposa tramitó el divorcio y lo ganó; pero su sombra sigue en la vida de Alicia Montiel luego de haber construido una familia y un patrimonio por más de 30 años juntos. Y su as bajo la manga ha sido poner en contra de ella a sus dos hijas Miranda y Yuri (Isidora Vives e Isabel Burr) así como reclamarle continuamente que si sus hijos andan en malos pasos, es por la desatención de Alicia, todo por andar con un hombre mucho menor que ella y que además es el archienemigo de Sergio en el terreno laboral y ahora en el personal.

Pues su cinismo no tiene límites y luego de haberse ido a vivir al departamento de Julieta Lugo (Scarlet Gruber), le quitó las tarjetas de crédito a Alicia, orillándola a "recapacitar" y a dejar de una vez por todas la relación que tiene con Martín Guerra.

Pero no sólo eso, pues la comida y los servicios empiezan a faltar en la casa de los Montiel Carranza; pues Sergio ha retirado su ayuda a todos por culpa de Alicia. La presión de su familia, su terapeuta (que en realidad es la ex esposa de Martín), la hija de Martín, medios de comunicación, redes sociales y muchas cosas más, han hecho que Alicia renuncie al amor de Martín.

Sin embargo, y pese lo que digan los demás y pésele a quien le pese, Martín no quitará el dedo del renglón en su relación con Alicia; pues luego de haber encontrado un nuevo empleo en un diario que no está de parte de Sergio Carranza (debido a que éste se encargó de cerrarle las puertas en muchos medios) y de que la vida le empieza a florecer, hará todo por seguir logrando que Alicia quiera estar con él a pesar de todo lo que los separa.

Los mensajes y llamadas no han dejado de llegar al celular de Alicia y tras no contestar a Martín (luego de haber tomado la decisión de desistir de su amor por él), éste va a buscarla y le dice que su relación ya no puede seguir más, pues ya no quiere más escándalos, a lo que Martín le dice que el verdadero escándalo es que no haya contestado sus 30 mensajes, que se haya llenado de miedo y renunciado a lo que siente por él.

Y tras la negativa de Martín de alejarse de Alicia por su propia decisión de terminar con su relación, éste le argumenta que no la dejará pero ella lo amenaza con hablar a la policía y como no se va, hace efectiva su llamada, no sin antes de que él le diga que va argumentar de que es un ladrón el que se metió a su casa cuando y han aparecido en diarios besándose.

Para saber qué pasará en "Si Nos Dejan", producida por Carlos Bardasano para Televisa, no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

