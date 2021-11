Sólo bastaba que Miranda (Isadora Vives) fuera a dar al hospital por problemas de salud, para que Alicia y Sergio (Mayrín Villanueva y Alexis Ayala) volvieran a unirse por lo menos como padres de sus hijos para que todo volviera "a la normalidad" en la familia rota Carranza Montiel. Y tras organizarle Alicia una fiesta sorpresa de cumpleaños a su todavía marido y padre de sus hijos, la hija y la amante de Sergio se enfrentan por primera vez en "Si Nos Dejan".

Y es que tras el golpe que sufrió Miranda, se desataron otros problemas con Gonzalo y Yuri (Carlos Said e Isabel Burr), los otros dos hijos de quienes fueron un matrimonio ejemplar por más de 30 años y creyeron que habían construido a la familia perfecta.

Pero no era así; tras darse cuenta que a su alrededor se vive un caos en todos los aspectos de su vida, y por el que se supone que Sergio está arrepentido de haberle sido infiel a su esposa por más de tres años con su compañera de trabajo Julieta Lugo (Scarlet Gruber), Sergio le pide a Alicia que lo deje regresar a vivir a la casa pero ella se niega, pues el dolor que le causó verlo tener intimidad con Julieta no es fácil de borrar.

No obstante, Doña Eva Vda. de Montiel (Susana Dosamantes) -madre de Alicia- está haciendo todo por unir de nuevo a la familia y poder recuperar es paz que reinaba en el hogar hasta antes de que se supiera la infidelidad de Sergio. Por lo que compra a Emiliano -el chofer de Sergio- para que le hable bien de su patrón a Alicia y ésta pueda perdonarlo.

Incluso, ya con las aguas "calmadas" aunque un poco turbias, Alicia empieza a confiar en Emiliano y le pregunta si sabe si Sergio tiene algún compromiso para su cumpleaños que es en un par de días y éste (muy fiel) le dice que no; pues todo engrana a la perfección en la historia producida por Carlos Bardasano para Televisa.

Por lo que Alicia habla con sus dos hijas (Miranda -recién salida del hospital- y Yuri), y pese a que tuvieron tremenda pelea hasta llegar a los golpes por diferencias de opiniones, hasta con Gonzalo (su hijo varón) acepta en que se le haga una fiesta sorpresa a su padre.

Todo está listo para recibir a Sergio Carranza en la que siempre fue su casa, la familia completa y uno que otro invitado, un banquete de lujo y el pastel de chocolate amargo -especial para diabéticos-, y el champagne para brindar, así como irónicamente un letrero en toda la pared del comedor que dice: "FELIZ CUMPLEAÑOS AL MEJOR PADRE DEL MUNDO".

No sin antes de que la vida haya puesto frente a frente a Yuri -hija de Sergio- y Julieta -su amante- y ésta le haya echado en cara que por su culpa se destruyó su familia, mientras que a Julieta lo único que le importa es que ama profundamente a Sergio y le indigna pensar que nadie se ha dado cuenta de que demás de ser la víctima por ser la otra, también lo es porque nadie se compadece de ella.

Julieta no quita ni quitará el dedo del renglón hasta lograr arrancar a Sergio de una vez por todas y para siempre de su familia; pero no cuenta con la tregua que Sergio le ha hecho a Alicia; pues le ha propuesto que si ella lo acepta de regreso en casa, él despide a Julieta del programa y la saca para siempre de su vida, pero a pesar de todo lo que implica este hecho, Alicia se desconcierta y le dice que no lo haga.

El día del cumpleaños de Sergio, Julieta le prepara un desayuno gourmet y le anticipa que le tiene preparada una sorpresa para la noche, pues le ha hecho una reservación en su restaurante favorito y hasta ha apartado un privado para cenar y luego emborracharse juntos con champagne; éste acepta sin saber si quiera que su familia -incluida Alicia- le tiene reservada otra sorpresa.

Yuri se colude con su abuela, quien le dice que ella tiene que ir por su papá y traerlo con algún pretexto y luego de coincidir en el salón de belleza, Yuri acepta todavía más ir por su papá para llevarlo a su casa. Lo que no se imagina es que Julieta le dará un revés, o al menos amenaza con hacerlo.

Sergio está en plena celebración con su familia y se aparta para llamarle a Julieta y disculparse con ella, pues no podrá asistir, mientras ésta está esperándolo en el lugar planeado, acordado, pero él le dice que no sabía de la sorpresa que le tenían preparada y por lo tanto no podrá asistir.

Julieta sólo se encuentra con el mesero del restaurante, quien el pregunta si le sirve más champagne, pero ella le dice que no, que ya no será necesario beber más, pues el invitado no va a llegar, pero se para y dice que irá a buscarlo a la casa de su familia.

¿Qué pasará en Si Nos Dejan? para seguir viendo más de esta historia, no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

