Alicia manda a todos al carajo y se entrega a Martín en Si Nos Dejan

Tras descubrir que su terapeuta es la ex de su nuevo amor, Alicia Montiel (Mayrín Villanueva), manda todo y a todos al carajo y se entrega a Martín Guerra (Marcus Ornellas) en la telenovela "Si Nos Dejan". Pues luego de hacer un alto en su vida y analizar que el amor que está sintiendo por Martín no es malo y que además Sergio Carranza (Alexis Ayala) ya ha hecho una vida con su amante Juliet Lugo (Scarlet Gruber), ella también tiene derecho a ser feliz.

Luego de haber renunciado a Martín y a exigirle que saliera de su vida por temor a las represalias de Sergio -quien todavía figura en su vida debido a que es el padre de sus tres hijos Gonzalo, Yuri y Miranda (Carlos Said, Isabel Burr e Isidora Vives), dado que le había ya, cancelado las tarjetas de crédito y dejó de pagar los servicios de la residencia Carranza Montiel, Alicia optó por empezar de nuevo.

Y es que, un hecho sin precedentes en su vida, hizo que, lejos de que quisiera renunciar al amor de Martín de una vez y para siempre pese a lo que siente por él, retomara sus inmensas ganas de amar a un maravilloso hombre como es ese periodista que escribe sobre el amor sin barreras, sin fronteras y muy apegado a una realidad de estos días, a su propia realidad.

Pues aprovechó su poder de comunicación e hizo que sus palabras llegaran a ojos de Alicia, haciéndole ver que amar no está prohibido y que la diferencia de edades es lo que menos importa cuando se ama de verdad.

Por otro lado, tras verse acorralada por su misma terapeuta -Carlota Vegas (Gabriela Carrillo)-, tras aconsejarle que debe dejar ese amor y que absurdamente debe perdonar la infidelidad de Sergio, volver con él y aceptarlo de nuevo en su casa, Alicia intuyó que algo estaba pasando.

Y no sería otra cosa que desde el momento en que escuchó de labios de Alicia el nombre de Martín Guerra, quien le aseguró que es ese príncipe azul que ya casi no hay y del que está enamorada, Carlota cambió radicalmente su postura y no sólo eso, sino que además, todo terminó en una sorpresiva coincidencia, en un encuentro nada casual entre Carlota, Alicia y Martín que llevó a una tremenda discusión entre los tres y varios reclamos.

Acto seguido, Alicia recurrió a sus amigas Fedora Montelongo (Gaby Spanic) y Rebecca de Caballero (Mónica Dionne) para contarles lo sucedido y ambas le dijeron que lo que tiene que hacer es hacer realidad su sueño de amor con Martín, pues saben que nada la haría más feliz en estos momentos.

La siguiente escena sería en la que Martín se encuentra en su departamento con su amiga Karina Gómez (Lore Graniewicz) y Alicia llega de la nada, sorprendiéndolo y pidiéndole a Karina que los deje solos, pues tienen mucho que hablar.

Martín, da las mismas indicaciones a Karina y se encierran sin pensar lo que pasa en el resto del mundo. Ella le dice que la intervención de Carlota fue la cereza del pastel después de todas las críticas de los hijos de ambos, de las traiciones de sus exparejas y de todo lo demás que se pone en su contra.

Pero ambos, empiezan a recuperar el tiempo perdido y Alicia sorprende a Martín haciéndole ver con apasionados besos que quiere ser suya y que se quiere entregar a él de una vez por todas, pues ya no tiene dudas.

El tono de "Si Nos Dejan", producida por Carlos Bardasano para Televisa va haciéndose más fuerte con impactantes situaciones que son mucho más reales que en la propia ficción. Pero para seguir viendo que más pasará en la exitosa telenovela y entre Alicia y Martín, no te la pierdas de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

