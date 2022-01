Alicia descubre que su terapeuta es la ex de Martín, su enamorado en Si Nos Dejan

Cuando Alicia Montiel (Mayrín Villanueva) recurrió a su terapeuta para que la ayudara a sanar sus heridas y a entender que darse una segunda oportunidad en el amor no era egoísmo, la impulsó a conocer más a Martín Guerra (Marcus Ornellas) y a arriesgarse a tener una relación muy a pesar de todo y todos. Pero su sorpresa, es que ha descubierto que Carlota es la ex esposa de Martín, en la telenovela "Si Nos Dejan".

Luego de varias sesiones en las que Carlota Vegas le decía a Alicia que su amor con ese hombre del que le hablaba como el perfecto en su vida, era el indicado y que pese a que sus hijos y todo mundo le daba la espalda ella tenía que seguir luchando por ese amor, su postura cambió cuando le preguntó a Alicia su nombre.

Toda emocionada y hablando de él como si fuera un príncipe azul de lo que ya casi no hay, Carlota le pidió que le dijera su nombre, pues quería saber cómo se llamaba ese hombre que estaba en el anonimato y del que Alicia hablaba con tanta devoción.

Pero el semblante de Carlota cambió cuando Alicia le dijo que era un excelente periodista y que además su nombre era Martín Guerra; y es que, precisamente Carlota estuvo casada con Martín y tuvieron una hija que lleva por nombre Sofía (Elissa Marie Soto Bazán), que por cierto va a la misma escuela que Miranda (Isidora Vives), la hija menor de Alicia y Sergio Carranza (Alexis Ayala).

A partir de que Carlota conoció la identidad del enamorado de Alicia, su postura cambió notablemente, pues en las últimas sesiones, lejos de ayudarla como anteriormente lo hacía, le dijo que lo mejor era recapacitar y que incluso, lo mejor sería ¡volver con Sergio!

Lo que sonaba descabellado para Alicia, ya que de sobra sabía que la crisis emocional por la que estaba pasando Alicia se debía precisamente a la infidelidad de él desde hace tres años, tras treinta años de casados.

Pero cual sería su sorpresa que cuando estaban en la sesión de terapia, tocan a la puerta de casa de Carlota y ésta le dice a Alicia que su sesión ha terminado, pues seguramente quien estaba tocando sería su siguiente paciente.

¡Pero no! Mientras que Alicia se sorprendió de ver a Martín a la puerta, y Carlota no hallaba dónde meterse debido a que ella ya sabía que él es el enamorado de Alicia, le pregunta qué hace ahí y éste le responde que Carlota y él fueron esposos y es la madre de su hija.

Lo que provoca una serie de reclamos de Alicia a ella y ésta se defiende respondiéndole que desde el momento que se enteró que su pareja extramarital se trataba de quien había sido su esposo, no pudo seguir dándole consejos y se escuda diciendo que esto una terrible casualidad.

Pero Alicia sabe que fue desde el momento en el que le reveló el nombre de Martín que cambió sus argumentos y que dejó de ser la mujer que tenía derecho a ser feliz, para convertirse en la vieja que no tiene derecho a nada. No sin antes, reclamarle que ella le confió todos sus miedos, sus frustraciones, su necesidades y es por ello que se siente traicionada.

Carlota reacciona diciéndoles a los dos que ya es momento de que escuchen lo que tiene guardado; pues descubrir que era su paciente y su rival al mismo tiempo, para ella fue devastador, pues no le niega que sigue amando a Martín y que si lo dejó ir fue por tonta, y ahora se arrepiente de ello.

Por su parte Martín le hace saber de una vez por todas que para ellos ya no hay otra oportunidad, mientras ella le dice que está muerta de miedo porque no es una máquina dispensadora de soluciones para el resto de la humanidad.

Su excusa es hacerle ver que cuando la escuchaba hablar con tanto amor del hombre que fue su marido, ella se sentía humillada, por lo que Alicia le cuestiona sobre que si esa es la razón por la que quiso humillarla de la misma forma, para que alejarla de ser feliz con Martín.

