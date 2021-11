Alexis Ayala levanta la mano para ser el villano de la telenovela El Maleficio

Tras el reciente estreno en la televisión nacional de la telenovela Si Nos Dejan, historia en la que Alexis Ayala comparte créditos con Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas, ahora el también productor levantó la mano para ser el villano de la próxima producción de José Alberto "El Güero" Castro, El Maleficio.

Según sabe, el productor de Televisa tiene en la mesa la realización del remake de la exitosa telenovela de los 80, El Maleficio, protagonizada por el desaparecido Ernesto Alonso, pero desde ahora Alexis Ayala levantó la mano para interpretar al malévolo Enrique de Martino.

La historia que produjo y protagonizó el llamado "Señor Telenovela", original de Fernanda Villeli, quedó para la historia porque su trama evocó oscuros personajes involucrados con el mundo de la hechicería y entes demoniacos. Por eso Alexis Ayala, está muy interesado en ser considerado para obtener el rol estelar y contar una nueva versión del enigmático personaje.

"A mí me encantaría hacer El Maleficio, contar esa historia, creo que me queda y va perfecto en la edad que tengo", señaló el actor de 56 años. Hasta ahora ni siquiera se ha convocado a casting para El Maleficio, pero Alexis Ayala es el primero en apuntarse. "Sé que el proyecto está en la mesa, que lo va hacer el año entrante. Yo quiero seguir pujando desde ahorita. Ojalá que me llamen, yo sigo tocando puertas. No hay que tener pena por tocar puertas, todos los que quieran estar en la carrera, ¡caramba! no quiten el dedo del renglón, quiten la puerta, échenle ganas, el no ya lo tienen".

Ayala espera que su trabajo en Si Nos Dejan, remake de Mirada de Mujer, le abra nuevas oportunidades laborales. Además de su rol estelar, Alexis Ayala obtuvo en Si Nos Dejan, una nueva oportunidad para el amor, pues ahí conoció a su actual novia Cinthia Aparicio, quien es 28 años menor que él.

Tras su divorcio de Fernanda López, el actor comentó que dedicó su tiempo al trabajo, a vivir bonito y a darse chance de estar más consigo mismo, pero el amor lo sorprendió. "Siempre he estado para otra gente, pero en los últimos dos años empecé a entender que tengo que estar conmigo. Estando conmigo y queriéndome he podido darle más amor y atención a otras personas, entre ellos mi pareja (Cinthia)".

