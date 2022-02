Alexis Ayala habla de Sergio Carranza en Si Nos Dejan, personaje que le ha dejado mucho

Uno de los personajes que movilizó la trama central de la telenovela "Si Nos Dejan", sin duda fue el de Sergio Carranza, quien se deja envolver por el machismo y el protagonismo de que todo lo puede; y fue el propio Alexis Ayala -quien le dio vida-, que habló de uno de sus mayores éxitos en pantalla a días de que el melodrama llegara a su fin.

Fue en el programa "Hoy", que Alexis Ayala expuso su postura tras interpretar a Sergio Carranza y la enseñanza que le dejó, pues no lo es lo mismo interpretar un personaje que vivir una realidad así de cruda: "Me deja todas las satisfacciones, creo que es un privilegio que finalmente se me acomodara que lo pudiera hacer, la letra que tuvo 'Si Nos Dejan' de Leonardo Padrón, la dirección que tuvimos es importantísima, Luis Manzo, Carlos Cock, Pavel Vázquez y el hecho de que todos trabajamos en agradecimiento en estas épocas que estamos viviendo".

Por otro lado, Alexis Ayala lamentó que el melodrama estuviera a punto de llegar a su final en México pero al mismo tiempo agradeció el hecho de haber formado para de una telenovela tan exitosa como lo fue "Si Nos Dejan".

"Qué padre que pude estar ahí; ojalá que toque puertas y se me abran más, que más gente [productores] me invite a trabajar porque me falta todo por hacer y todo por contar, ¿no? El día que en esta carrera digamos: 'No, ya no...', ¡n'ombre! al contrario, cada día te das cuenta de que todavía tienes esa capacidad de entregarte mucho más".

Y luego de mostrar la escena en la que se vio acorralado después de que Julieta Lugo (Scarlet Gruber) anunciara su embarazo en cadena nacional cuando éste quería ocultarlo y hasta exigió a su amante que se deshiciera del bebé, así fue como reaccionó Alexis Ayala.

"¡Pásenle el pañal!... ¿Sabes qué le pasa a Sergio Carranza?, me gusta mucho que 'Si Nos Dejan' se ha convertido en plática de sobremesa, hace mucho que no pasaba... Muchos hombres están regresando a la novela con la novela. Por atrás de las mujeres me dicen: 'Tú muy bien', porque les da miedo que los vea la mujer".

Y agrega: "Pero Sergio Carranza podría ser una mujer, el egocentrismo, el egoísmo, la soberbia, no es una cuestión de género pero está representada ahorita en Sergio Carranza -me encanta que me haya tocado- y lo importante de la novela es que no nos dirigieron como buenos y malos, sino como seres humanos; entonces mucha gente se ha visto reflejada dentro de la historia o ha identificado a gente que conoce, y eso está increíble".

Así mismo expuso su punto de vista entre la situaciones que se dan entre las parejas en la vida real y que básicamente lo que pasó entre Sergio Carranza y Julieta Lugo, debe de servir de ejemplo para no cometer los mismos errores en la vida real.

"Que de repente te digan: 'Oye, voy a tener un hijo' -por ejemplo-, de repente en la vida, cosas como un hijo se tienen que planear, no son decisión de la mujer, no son decisión de un hombre; y si hubo un descuido en una pareja, no se debe de forzar tampoco. Hay que planear las cosas en esta vida en la que somos ya tantos millones. Hay que tener, claridad, empatía, respeto; la pareja debe tener respeto".

Por otro lado, el histrión de 56 años, también se refirió a Mayrín Villanueva como una gran compañera de foro, pues con "Si Nos Dejan", ya van cuatro melodramas en los que les toca trabajar juntos como pareja.

"A Mayrín Villanueva la quiero, la respeto como mujer, como compañera, como amiga; hemos hecho pareja cuatro veces en novela, entonces nos entendemos con la mirada, y a la hora de sentarnos vamos 'peloteando' sobre lo que vamos a hacer. Todo mundo estuvo muy bien, muy reales".

Respecto a la escena en la que vio la muerte muy de cerca, luego de haber sufrido un colapso cuando se vio abrumado por la prensa, tras caer su hijo Gonzalo (Carlos Said) en el Ministerio Público por un asunto ajeno de drogas, así fue como se expresó el histrión; pues vivió un paralelismo con una realidad que ya vivió.

"Esas escenas me costaron todo en la vida, de hecho yo lo viví y el día de las escenas que estábamos grabando cuando estoy hablando con toda la familia, me tuve que quedar en el camerino, a parte que estaba llorando en todas [las escenas], y de repente se me salió y dije: 'Pues déjalo salir' y era como el personaje y Alexis [al mismo tiempo] y es catártico para nosotros los actores, de repente sacas cosas que no sabes de dónde".

Por último, Alexis Ayala habló sobre la escena en la que Julieta va a amenazar a Alicia Montiel (Mayrín Villanueva) por pensar que se quiere quedar con Sergio, en la que además de verse defendida por sus amigas Fedora Montelongo (Gaby Spanic) y Rebecca Mezquita (Mónica Dionne) tras sacar una pistola y apuntarle a Julieta:

"...'Si Nos Dejan' tiene algo muy importante, que no cuenta sólo la historia de un triángulo amoroso, sino que cuenta la historia de muchas familias, lo de Mónica es Alzheimer, y está muy bien logrado y Mónica y Henry Zakka (Fabián Caballero) están increíbles como todos", finalizó.

