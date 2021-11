Alexis Ayala decepciona a Mayrín Villanueva tras enfrentarse a su hijo en Si Nos Dejan

Después de hacerse pública la infidelidad de Sergio Carranza -personaje interpretado por Alexis Ayala- en la telenovela "Si Nos Dejan", y de que Alicia Montiel (Mayrín Villanueva) no se viera apoyada por sus dos hijas, fue Gonzalo Carranza (Carlos Said) su único hijo varón, quien la defendió y hasta se puso de su lado; no obstante, la situación le ha acarreado varios problemas con su padre y se ha enfrentado a él defendiendo sus ideales.

La discusión empezó tras haberse enterado Sergio de que su hijo Gonzalo reprobó una asignatura de la carrera de medicina que estaba estudiando en la universidad más cara y prestigiada del país, a la que entró por esfuerzos y palancas del propio famoso periodista; misma, que si reprobaba, quedaba fuera automáticamente de la universidad.

Desde que Gonzalo se enteró del resultado, omitió dicha información a sus padres debido a la delicada situación que se vive en su casa tras la reciente separación de sus padres, pues luego de que él fue encontrado por su esposa Alicia en la cama con Julieta Lugo (Scarlet Gruber), ella lo corrió con todas sus letras de su casa.

Horas antes, Sergio Carranza fue a la que todavía es su casa a visitar a sus hijos y cuando le preguntó a Gonzalo cómo había salido en el examen, éste prefirió callar. Incluso, su padre le llevaba un estetoscopio que había sido del abuelo, un médico prestigiado y le pidió aceptarlo, pues él sería el próximo doctor de la familia, sin imaginarse lo que estaba pasando.

Por supuesto, Gonzalo se sintió incómodo con la situación, pues desde hace algunos días, ya ni a clases asistía debido a que junto con su madre, descubrió que verdaderamente a lo que se quiere dedicar en la vida es a cocinar, sus sueños están puestos en ser un gran chef.

Sin embargo, lo hizo a escondidas, pues no quería que nadie se enterara por el momento y estaba buscando el momento adecuado para informárselo a la familia.

Para su sorpresa, Sergio se apersona en la casa súper enojado para reclamarle porqué le escondió que reprobó el examen y ahora está fuera de la escuela, pero Gonzalo agarra valor y sin más ni más le dice que él no tiene ninguna calidad moral para reclamarle su error, además se dio cuenta de que no le gusta la medicina y que la estudiaba por darle gusto a él más que a otra persona.

La furia de Sergio no puede ser más grande cuando Gonzalo el confiesa que no es la escuela la que odia, sino la carrera en sí, lo que los deja helados a él y a su madre Alicia, quienes nunca se imaginaron que él estaba estudiando esa carrera a fuerzas.

Sergio le hace saber que le da gusto que el abuelo ya no viva, pues estaría muy avergonzado de él, y con todas sus letras, Gonzalo le contesta lo mismo, y encima le dice que no tiene ni un centímetro de moral para darle lecciones de vida, y le sugiere que mejor vaya y eduque a los futuros hijos que tendrá con su amante Julieta Lugo.

Tras ello, Sergio se le va a los golpes a Gonzalo enfrente de su esposa, su suegra Doña Eva (Susana Dosamantes) y Yaya, la señora del servicio. Ambos se dicen todo lo que piensan uno del otro y tras informarle que él va a estudiar Gastronomía, Sergio le advierte que él se tendrá que pagar la carrera con su propio dinero porque no volverá a recibir un peso de él, incluso, lo corre de la casa pero su madre lo defiende y le dice que no tiene ni un derecho a tratarlo así.

