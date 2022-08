Alejandra podría descubrir el secreto de Isaura y Casilda, en avance de Mujer de nadie

A sólo 10 capítulos para que la telenovela “Mujer de nadie” llegue a su final, las cosas van a ocurrir con una velocidad impactante, pues Lucía, cansada de sufrir y de ser traicionada, ha endurecido su corazón y está lista para tomar venganza de todos aquellos que le han hecho daño, incluido Fernando (Marcus Ornelas), quien acaba de abandonar la cárcel.

Pero su plan de tomar revancha contra todos podría echarse para abajo pues Alejandra (Azela Robinson) podría descubrir el secreto de Isaura (Cynthia Klitbo) y Casilda (María Penella) sobre el origen de la bebé que tiene la segunda, que en realidad es la hija de Lucía (Livia Brito).

En el avance de “Mujer de nadie” para el capítulo de este lunes, Lucía le dejará claro a Gertrudis (Rosa María Bianchi) que se cobrará esa caída que le provocó un parto prematuro y lo que cree que fue la causa de que su hija muriera; además, Fernando conocerá a la bebé de Casilda y sentirá una conexión muy especial.

Lee también: Mujer de nadie: Lucía inicia su venganza y Fernando sale de la cárcel

¿Sabrá que tiene a su nieta en casa?

Desde que intercambiaron a su bebé fallecida por la de Lucía, aunque al parecer esto último no lo sabe, Casilda ha estado muy deprimida y no ha podido conectar con su supuesta hija pues no deja de pensar en dónde estará el cuerpo de la nena que dio a luz.

Esta situación está sacando un poco de quicio a Isaura, quien varias veces ya le ha dicho que tiene que fingir si no las descubrirán, y en una discusión que tienen en el cuarto de Casilda, Alejandra escuchar detrás la puerta algo que le causará mucha curiosidad.

Lee también: Mujer de nadie: Nacen las hijas de Lucía y Casilda pero Isaura tiene un plan macabro

La villana alcanza a escuchar que Casilda le cuestiona a Isaura en dónde está su hija, pues le asegura que no se trata de un artículo, sino de un ser humano y quiere saber cuál fue su destino; esta frase le causa mucha extrañeza a Alejandra, aunque en el avance no se revela si se entera de qué se trata.

Por otra parte, Fernando conoce a la bebé y siente una conexión muy grande con ella, pero todavía no sabe que se trata de su propia hija. Alejandra le pide al galán que busque a Lucía y la reconquiste, pues tiene la esperanza que de esa manera su hija recapacite y se aleje de Rafael (Plutarco Haza).

Lucía amenaza a Gertrudis

Luego de hacer una entrada imponente en una fiesta en casa de Gertrudis, Lucía le deja claro a la villana cuáles son sus intenciones y que no descansará hasta haber cobrado venganza, algo que pondrá muy nerviosa a la esposa de Heriberto (Roberto Soto).

En el avance se observa que Lucía le dice a Gertrudis que no podrá volver a dormir tranquila en lo que resta de su vida pues ella se encargará de eso, además que le asegura que le cobrará todas las que le ha hecho y la villana sabe muy bien a qué se refiere.

Síguenos en