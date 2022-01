Alejandra Robles Gil y Gema Garoa pierden el piso; muestran su verdadero yo

Aunque en ficción no se pueden ver ni en pintura, Alejandra Robles Gil y Gema Garoa, actrices de la telenovela "Contigo Sí... Por Siempre" son grandes amigas y ya mostraron su verdadero yo. Pues aunque parece que se odian por disputarse el amor del Dr. Leonardo Santillana (Brandon Peniche), en realidad tienen una muy buena relación.

Y es que, entre las escenas de "Contigo Sí... Por Siempre", Alejandra Robles Gil y Gema Garoa se tomaron un tiempo en los camerinos para hacer de las suyas y divertir a sus fanáticos y lo hicieron a través de un TikTok que ambas compartieron en sus sus cuentas de Instagram.

Fue a través de un vídeo de la cuenta de TikTok de la villana de la producción de Ignacio Sada Madero para Televisa, que ambas famosas 'tiraron el fua' en los camerinos de la telenovela e hicieron reír a unos cuantos seguidores.

Lee también: Brandon Peniche se casa sin amor en Contigo Sí y Ángela no puede evitarlo

Con un bote de cerveza -de conocida marca- en la mano, se escucha decir a Gema Garoa: "A mí el que me va a querer, así ya, y el que no, que chi..... a su madre, ¿verdad que sí hermana? Además no es necesario ponernos guapas para los viejos, nos ponemos guapas para nosotras mismas", con tal despreocupación que arrancó las carcajadas de muchos.

Por su parte, Alejandra Robles Gil, entre tanto desvarío y risas, terminó diciendo: "Que las mujeres se pongan pilas porque son a las que engañan más". "Como a tu vecina", dijeron ambas entre carcajadas.

Lee también: ¡Por fin! Ángela confiesa a Leo que Alma la chantajeó para dejarlo en Contigo Sí

"Love you hermana acuariana!! Gracias por ese día tan lleno de amor y risas! Eres lo máximo @gemagaroa", escribió la protagonista de "Contigo Sí... Por Siempre", mientras que Gema no dudó en adjudicarse a ambas un sigular apodo: "Las socias @alejandraroblesgil @contigosimx #ContigoSí cuánto te quiero Ale".

Por tanto, ambas empezaron a recibir comentarios por parte de sus fanáticos, haciendo de cuenta que las dos son fuertes rivales de amor (lo que son en ficción): "Ay que lindas las amigas y rivales", "Ángela sal de ahí, ella no es tu amiga", "No entendí nada... y ustedes por dónde se ponen las pilas?",

O "Lo bueno que Ángela y Alma se llevan bien", "Buenísimo", "Amé", "Hermosas", "Me encantó", "JAJAJAJAJA perfecto el lip sync" y fue la propia protagonista del melodrama quien respondió al comentario de Gema Garoa con un: "Te disfrute mucho, que se repita hermana".

Síguenos en