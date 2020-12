Alejandra Robles Gil presume embarazo de Iván Arana

Alejandra Robles Gil e Iván Arana, son dos actores que se integraron al elenco de "Imperio de Mentiras", telenovela producida por Giselle González para Televisa este 2020. Y aunque son una singular pareja en el melodrama, han que tenido que pasar por múltiples adversidades, por lo que no han podido concretar su amor. Pese a ello, Majo Cantú (Robles) recientemente descubrió que está embarazada de Darío Ramírez (Arana), quien está tras las rejas.

Su historia empezó cuando por órdenes de Eugenio Serrano (Alejandro Camacho) -padre de Darío-, éste secuestró a Elisa (Angelique Boyer) y a Majo, cuando se dirigían al aeropuerto para que, tras la muerte de su padre, se fuera a estudiar la universidad a Nueva York.

Sin embargo, sus planes no se llevarían a cabo ya que fueron interceptadas por un vehículo en el que viajaban los maliantes que las privarían de su libertad a cambio de recuperar unas piezas de arte que Augusto Cantú (Enrique Singer) les había robado, de acuerdo a lo reclamado por el propio Darío.

No obstante, una vez secuestradas ambas hermanas, Darío cuidó de Majo -a quien no dejaba a los demás que la tocaran-, pues se había enamorado de ella y fue bien correspondido. Aunque con algunos contratiempos, ya que después de soltarla, no han podido hacer su vida normal como pareja; pues mientras Darío siga trabajando para su padre, jamás podrá tener una vida tranquila.

Entre su entrada a la cárcel y una fuga, volvió a ver a Majo varias veces, tiempo que aprovechó bastante bien a su lado, pues recientemente Majo fue a verlo a la cárcer para decirle que sería papá, noticia que recibió muy bien, lo que sorprendió a la futura mamá, pues pensó que rechazaría la idea.

Incluso, le dijo que él cuidaría de ella y el bebé y no dejaría que nadie les hiciera daño, pues su objetivo es proteger a la mujer de su vida y de su futuro hijo.

Aunque le pidió que no le dijera a nadie; sin embargo, Elisa descubrión que se hizo una prueba de embarazo y ella, muy emocionada, le dió la noticia más grande de su vida.