Alejandra Robles Gil destaca resiliencia de Ángela, su personaje en Contigo sí

Para Alejandra Robles Gil, este 2021 ha sido un año muy importante dentro de su carrera profesional pues consiguió su primer protagónico unitario en telenovelas con el personaje de Ángela en “Contigo sí”, remake del melodrama “Viviana“, que en 1978 tuvo a Lucía Méndez como la actriz principal.

A sus 31 años, Alejandra Robles Gil logró el sueño de obtener un rol protagónico unitario en una telenovela de Televisa y su actuación ha llamado la atención de muchos otros productores, pues su personaje tiene mucho que ver con ella sobre todo en la resiliencia que tiene para afrontar las cosas que se le presentan en la vida y no dejar de luchar por sus objetivos.

Es así como la actriz mexicana se identifica con Ángela, su personaje en “Contigo sí”, quien es una joven de procedencia humilde que busca convertirse algún día en una médica, pese a todas las adversidades que se le presentan en el camino pues enfrenta un engaño del hombre que ama y muchas maldades por parte de las villanas de la telenovela, encarnadas por Anette Michel, Gema Garoa y Bárbara Islas.

En su cuenta de Instagram, Alejandra Robles Gil constantemente comparte mensajes motivacionales para sus fans, sobre todo hace hincapié en que nunca hay que dejar de luchar por los sueños, pues ella, a sus 31, ha logrado el protagónico unitario que siempre había buscado en “Contigo sí”, un melodrama que ha tenido muy buena recepción por parte del público.

A escasos días para que el año llegue a su final, la actriz originaria de la Ciudad de México hizo una reflexión en la que deja ver que Ángela tiene mucho que ver con ella, pues en la historia, su personaje nunca deja de luchar por lo que quiere, así se tarde más de lo que había estipulado.

“Ángela regresa a Real del Mar después de ir a la ciudad de reencontrarse con el amor de su vida y a cumplir su sueño… Pero esta vez, no regresa la misma Ángela que se fue, regresa una mujer más fuerte, más capaz, más independiente y segura que nunca… Y así, cuántas personas no salen de su lugar de origen a buscar oportunidades, a perseguir un sueño y deben regresar una y otra vez para darse cuenta de la evolución personal que han tenido, de la lucha que han hecho y de cuánto ha valido la pena”, escribió Alejandra Robles Gil en una publicación en Instagram.

Destacando la resiliencia de su personaje, la egresada del Centro de Educación Artística de Televisa agregó: “Al mismo tiempo, regresan para recordar su esencia, su alma y corazón… Si te pierdes, no hay manera de reencontrar el camino si no regresas a donde comenzó todo… #LosSueñosSeCumplen ¡Mis aplausos a todos aquellos que no dejan de tener fe y de hacer las cosas para que suceda la magia! @contigosimx Amo contar esta historia que representa a taaaantas personas, no personajes. ¡Personas admirables!”.

Alejandra Robles Gil acompañó su publicación con una postal en la que aparece como Ángela, abrazando efusivamente a Álvaro (Danilo Carrera), quien en la telenovela fue su esposo pero la engañó cometiendo bigamia al casarse con otra por dinero.

Pese a que no tiene un horario estelar en el canal de Las Estrellas, “Contigo sí” es una historia que ha cautivado a los televidentes gracias a las actuaciones de Alejandra Robles Gil, Danilo carrera, Brandon Peniche y Bárbara Islas, entre otros, quienes han demostrado su talento en este remake de “Viviana”, manteniendo un público cautivo que los ve todos los días.

