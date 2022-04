Alejandra Espinoza quiso ser La Desalmada pero Livia Brito le ganó el papel

Actualmente, Alejandra Espinoza triunfa todas las tardes con su primer protagónico en telenovelas en “Corazón guerrero”, pero antes de lograr el papel principal en esta ficción producida por Salvador Mejía para Televisa, la actriz audicionó para otro importante proyecto el año pasado.

En una reciente entrevista que brindó al periodista Chema Cortés reveló que quiso ser “La desalmada” e incluso acudió a realizar el casting para quedarse con el papel de Fernanda Linares, sin embargo, la producción encabezada por José Alberto Castro se decidió por alguien más.

Aunque Alejandra Espinoza nunca había hablado de esta anécdota, ahora dio a conocer como ocurrió todo y admitió que audicionó para ser “La desalmada” pero Livia Brito le ganó el papel que hubiera significado su primer protagónico en telenovelas, aunque el tiempo se encargó de darle una nueva oportunidad.

Así se dio su casting para Fernanda Linares

Tras la buena aceptación que ha tenido la presentadora de televisión en “Corazón Guerrero” ha llamado mucho la atención de los televidentes y recientemente brindó una entrevista en un transmisión en vivo desde la cuenta novelé ando en Instagram, donde habló de su participación en el melodrama y contó una curiosa anécdota que muy pocos sabían.

En determinado momento, el periodista Chema Cortés le cuestionó si era cierto que había acudido a hacer el casting para obtener el protagónico de la telenovela “La desalmada”, que el año pasado se convirtió en todo un éxito para Televisa y Univision.

Ante la pregunta, Alejandra Espinoza sonrió y señaló que ella nunca había hablado de ese tema con nadie pero que de alguna manera esa información se había filtrado, por lo que admitió que efectivamente audicionó para quedarse con el papel del Fernanda Linares.

“Estuvo muy fuerte eso, yo nunca dije nada, yo nunca hablé y tampoco iba a desmentir, que digan lo que digan, que piensen lo que piensen. A mí me hablaron como a 20 mil personas para audicionar, yo fui, hice mi audición en cámara”, comentó la actriz, quien hizo referencia de todos los rumores sobre ella y su frustrada participación en “La desalmada”.

“Y luego empezaron a decir que si yo… Ya no me acuerdo que tanto dijeron porque ya hace un buen de rato pero sí audicioné para “La desalmada”, para el protagónico, pero no me agarraron”, se lamentó Alejandra Espinoza soltando una carcajada, pues la oportunidad le llegó un año después.

Hay que recordar que fue Livia Brito quien finalmente se quedó con el papel principal en el melodrama producido por el “Güero” Castro y lo hizo de buena manera que incluso se prevé una segunda temporada de dicha historia dado que tuvo un final abierto que dejó más dudas que respuestas.

