Alejandra Espinoza cumplirá un sueño al ser protagonista de telenovela

Luego que Alejandra Espinoza fuera confirmada como la protagonista de la telenovela “Corazón guerrero“, que será producida por Salvador Mejía para Televisa, la actriz abrió su corazón y aseguró que cumplirá un sueño que tenía desde pequeña.

En una entrevista con la presentadora de televisión Lourdes Stephen, la modelo nacida en Tijuana abrió su corazón y dio sus primeras impresiones tras ser elegida como la protagonista de este nuevo melodrama, el cual iniciará grabaciones en breve para estrenarse en 2022.

Alejandra Espinoza reveló que desde niña supo que quería ser actriz y trabajar en Televisa, por lo que se lo propuso como una meta y ahora que tendrá el rol principal en “Corazón guerrero” cumplirá el sueño de ser protagonista de telenovela.

En la charla, la ex reina de belleza confirmó que para grabar “Corazón guerrero” se mudará a vivir a México y antes de iniciar con este trabajo se someterá a una cirugía para quitarse los implantes en los senos, por algunos problemas de salud que le han acarreado y que ya no quiere dejar pasar.

Posterior a esta operación, Alejandro Espinoza estará lista para integrarse al reparto del nuevo melodrama de Salvador Mejía y relató cómo fue que recibió la noticia de qué sería la protagonista de este proyecto y admitió que está cumpliendo un sueño que tenía desde que era niña.

“Voy a cumplir mi sueño de niña, eso es lo que voy a hacer, yo he tenido muchos sueños en mi vida y los sigo teniendo, pero hacer una novela, trabajar en Televisa, ese sí era mi sueño de niña, cuando yo estaba chiquita me acuerdo que veía las telenovelas y decía ‘eso es lo que quiero hacer’”, afirmó Alejandra Espinoza durante la entrevista.

“Hollywood no fue mi sueño de niña, ni hacer películas, este que voy a vivir el próximo año lo era y me siento muy bendecida y agradecida con Dios, con mi esposo, por siempre soñar conmigo y estar ahí para decirme que sí se puede cuando yo a veces flaqueo“, agregó.

“En el momento que me ofrecieron el proyecto me dio mucha tranquilidad, me dio estrés también, porque quiero hacer muy buen trabajo, desde el día que me dijeron ‘esto va’, yo estoy…”, dijo la actriz y suspiró, mientras continuaba contando cómo fue que se concretó su protagónico.

“A mí me habla mi agente de México y me dice: ‘Mira, Salvador Mejía va para Miami, dice que se quiere reunir contigo’, y yo pensé ‘ah bueno, cool…’”, comentó Alejandra Espinoza, quien agregó que ese día fue todo un caos pues no le dio tiempo ni de arreglarse las uñas ni de maquillarse bien y ello le generó cierta inseguridad.

“Y dije ‘pues ya lo que sea’, me bajo, lo saludo, y resulta que tuve tan buena química con él, es la primera vez en mi vida que no he intentado impresionar a alguien, platicamos de todo, le conté mi vida sin pretensión y él me habló de un proyecto que estaba trabajando y al final de la entrevista me dice ‘¿Qué opinas? ¿Quieres trabajar conmigo?’…”, algo que aceptó inmediatamente y desde entonces se consiguió un maestro de actuación para hacer de la mejor manera su papel en “Corazón guerrero”. Mira lo que dijo en el siguiente video a partir del minuto cinco.

