Alejandra Barros y el incidente que sufrió con su peluca en Mariana de la noche

Alejandra Barros protagonizó en 2003 la telenovela “Mariana de la noche”, la cual significó su primer protagónico en televisión y le representó todo un reto pues tuvo como antagonista a Angélica Rivera, una actriz que muchos consideraron le robó toda la atención en este melodrama producido por Salvador Mejía.

Sin embargo, para Alejandra Barros trabajar en este proyecto fue de mucho beneficio y le sirvió para adquirir experiencia, y también para sumar algunas divertidas anécdotas que pasó durante el rodaje del melodrama de Televisa, como el incidente que sufrió con su peluca durante las grabaciones de los promocionales.

La actriz contó en una charla con el canal Tlnovelas una situación que le ocurrió cuando trabajó en “Mariana de la noche” y tuvo que ver con la frondosa cabellera que lucía en la ficción, pues aclaró que no era su pelo natural pues la producción quería una melena más abundante y por ello requirió una peluca, con la que le ocurrió un incidente que no ha podido olvidar.

Alejandra Barros recordó que su cabello era más bien lacio y medianamente largo, pero para su personaje, la producción quería su cabellera con mayor volumen y más espectacular, por lo que tuvieron que hacer uso de unas extensiones y peluca de pelo natural para hacerla ver más frondosa.

“Siempre he tenido el pelo largo y lacio, pero querían que el personaje lo tuviera hasta la cintura, entonces, mi pelo no daba para tanto. Tuvieron que juntar dos melenas de cabello natural, bueno cuatro, porque tenía yo dos, una de repuesto. Era como una media peluca que se metía en mi pelo y se detenía con una microtrencita atrás, que ya tenía yo hasta calvas de que se me arrancaban los pelitos de donde se detenía la peluca”, dijo.

“Y esa peluca divina, era una cobija que traía yo encima en Veracruz, a 35 grados centígrados, no saben la pesadilla que era eso“, agregó Alejandra Barros, revelando que sufrió un poco mientras protagonizó “Mariana de la noche”, hace casi 20 años.

La actriz y guionista relató que cuando grababa los promocionales para la telenovela querían que los protagonistas se encontrarán frente a un árbol que aparecía como parte del escenario en varias secuencias, por lo que se preparó todo para crear una atmósfera muy romántica, sin embargo, no salió como esperaban.

“Había un árbol espectacular, que creo es una higuera, de cientos de años. La mayoría de las escenas de amor eran en ese árbol y para hacer la entrada querían que se viera, iluminado, divino, y Jorge (Salinas) y yo entrando al set. Pusieron unos ventiladores para que cuando entráramos nosotros nos volara un poquito el pelo y no calcularon, porque enfrente había un sembradío de gladiolas“, comentó la actriz en un video.

“Cuando entré al set para ver dónde iba a caminar me di cuenta que las flores tenían como puntos negros… empieza la escena nos empezamos a meter a cuadro Jorge y yo, se prenden los ventiladores y todos esos puntos negros de las gladiolas eran unos saltamontes de este tamaño, empezaron a volar y se me enredaron en aquella melena gigante… tuvieron que frenar todo y me quitaron la peluca para sacarle los bichos“, recordó Alejandra Barros, quien calificó esta secuencia como la más antiromántica de “Mariana de la noche”.





