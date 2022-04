Alejandra Barros y Mayrín Villanueva con nuevo look en inicio de grabaciones de Vencer la Ausencia

Las grabaciones de "Vencer la Ausencia" ya empezaron oficialmente tras el claquetazo oficial que Rosy Ocampo dio junto a su equipo de producción y algunos actores presentes, y en dicho momento, se puede ver que las actrices Alejandra Barros y Mayrín Villanueva, lucen un nuevo cambio de look.

Es decir, tanto Alejandra Barros como Mayrín Villanueva han dejado atrás la imagen que lucían en "Los Ricos También Lloran" (2022), y "Si Nos Dejan" (2021) -respectivamente-; ambas producciones lideradas por el productor venezolano Carlos Bardasano, para Televisa Univisión.

En el caso de Alejandra Barros, quien da vida a Daniela Montesinos, esposa de Don Alberto Salvatierra (Guillermo García Cantú) en "Los Ricos También Lloran", se sometió a un cambio de imagen, despidiéndose de su cabello rizado y rubio, de una melena que sólo le llegaba a los hombro.

En "Vencer la Ausencia", ya se le puede ver con una cabellera mucho más larga, lacia y de tono castaño, peinada de lado; su vestimenta, parece se que será mucho más sencilla que la que utiliza actualmente como la señora de Salvatierra, una mujer de mundo y mucha educación.

En tanto, Rosy Ocampo ha escrito al pie del vídeo con el que indica que ya han iniciado oficialmente las grabaciones del cuarto melodrama de la franquicia "Vencer" -que se había dicho, empezarían el pasado 4 de abril-; así se lee: "Así vivimos el claquetazo de #VencerLaAusencia... Gracias por acompañarnos y por su apoyo en el inicio de grabaciones. #ProducciónRosyOcampo".

En cuanto a la nueva imagen de Mayrín Villanueva, el color de su cabello no cambió mucho al que lucía en "Si Nos Dejan", pero ahora luce su cabello lacio totalmente y ¡con fleco!, que le da otro toque a su imagen muy diferente al de su personaje de Alicia Montiel de Carranza en su anterior telenovela.

En tanto, Mariana Garza, quien es la actriz que supuestamente entró en lugar de Biby Gaytán tras haber sido despedida por exigente, agradeció con un mensaje el inicio de esta nueva aventura, luego de algunos años retirada de los melodramas:

"GRACIAS ROSY… PIDO QUE NUESTRO TRABAJO Y VOLUNTADES UNIDAS, SEAN DEL MAYOR BENEFICIO PARA EL MAYOR NÚMERO DE PERSONAS! QUE ESTA CUARTA ENTREGA DE TU EXITOSA [franquicia]: VENCER LLENE DE AMOR, LUZ, ACOMPAÑAMIENTO Y RESPUESTAS A TODOS LOS INVOLUCRADOS. #AmoContarHistorias".

Por otro lado, Rosy Ocampo contó para las cámaras de "Hoy", que la telenovela "Vencer la Ausencia", tratará el tema de la ausencia de los seres queridos en la vida de las protagonistas, como separaciones, muertes, u otras situaciones que se dan a menudo en la vida real; pero dijo que cada una de ellas superará esa ausencia porque son mujeres fuertes y de lucha dichos personajes.

