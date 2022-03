Alejandra Barros, la primera actriz en confirmar su participación en Vencer la Ausencia

La incertidumbre y las especulaciones están a la orden del día sobre las actrices que serán las protagonistas de "Vencer la Ausencia", cuarta entrega de Rosy Ocampo de la franquicia "Vencer" para Televisa Univisión. No obstante, entre información que ya ha sido revelada y ocultada por la propia productora, fue la actriz Alejandra Barros quien ya confirmó de viva voz a la prensa, su participación en el melodrama.

Fue la tarde de este viernes que Alejandra Barros fue abordada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para tomar un vuelo hacia Estados Unidos y pasar un tiempo con su hijo, según dijo la actriz, a la que actualmente se le ve en "Los Ricos También Lloran" (2022) dando vida a Daniela Montesinos.

Y fue precisamente en la entrevista que Alejandra Barros dijo que, tras justamente terminar las grabaciones del melodrama producido por Carlos Bardsano para Televisa Univisión, estaría dándose un descanso yendo a pasar unos días con su hijo Luis Manuel.

Pero tras las especulaciones sobre su participación en "Vencer la Ausencia" junto a actrices como Mayrín Villanueva, Biby Gaytán y Ariadne Díaz -quienes presuntamente estarían completando el cuadro estelar de la cuarta entrega de la saga de Rosy Ocampo-, la actriz dijo que efectivamente se le verá en el melodrama.

"Sí, sí voy a estar en 'Vencer la Ausencia', no les voy a decir qué personaje, pero sí, ahí voy a estar; empezamos el 4 de abril. Terminé de grabar 'Los Ricos También Lloran' ayer, entonces ahorita salgo corriendo a ver a mi hijo que vive en Estados Unidos, a tomarme unos días", dijo la actriz que en 2003 protagonizó "Mariana de la Noche".

Su participación en "Vencer la Ausencia", sería el segundo melodrama al hilo que hiciera la histrionisa que marcó su regrerso a Televisa con 'Los Ricos También Lloran' y que venía de trabajar con Telemundo en la serie "Buscando a Frida" (2021) como Rafaela Pons, luego de tener una participación en "La Doña" (2020) en la segunda temporada, en la que dio vida a Eleonora Rojas de Navarrete.

Por otro lado, en un live de Instagram anunciado por la propia Rosy Ocampo que fue las 5:00 de tarde del viernes 4 de marzo, la actriz Ana Paula Martínez -la protagonista menor de "Vencer el Pasado"- y dos de los integrantes del equipo literario de la franquicia "Vencer" Pedro Rodríguez y Gerardo P. Zermeño, hablarían de los primeros adelantos de lo que vendrá para "Vencer la Ausencia".

Mismo en el que se reveló -entre otros detalles-, que será el actor Miguel Martínez, quien dio vida a Erik Sánchez Vidal (hermano de Angelique Boyer en la ficción), quien sea el vínculo entre "Vencer el Pasado" y "Vencer la Ausencia".

Aún faltan muchos detalles por conocer sobre "Vencer la Ausencia"; pero gracias a que ya no falta mucho tiempo para el inicio de las grabaciones, muy seguramente se irán destapando poco a poco, quiénes serán los actores que integren el elenco de la saga liderada por Rosy Ocampo.

Diana Palacios Periodista

