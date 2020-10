Alejandra Ávalos manda dura advertencia a Anel Noreña

A más de un año de la muerte de José José, la polémica entorno a su vida y su supuesta paternidad fuera del matrimonio sigue dando de que hablar. Solo basta recordar que hace más de un mes, la actriz Alejandra Ávalos aseguró que el imitador colombiano, José Manuel, era hijo del Príncipe de la Canción, razón por la que Anel Noroña señaló durante una invitación al programa Hoy que había demandado a la actriz por daño moral.

Pese a que José José señaló en repetidas ocasiones que entre él y Manuel José no había ningún vínculo sanguíneo, Ávalos siguió diciendo en repetidas ocasiones que el imitador sí era hijo del intérprete de El Triste. Debido a que Alejandra no se retractó de sus declaraciones, quedó fuera de un proyecto "Risas y canciones".

Fue el mismo propietario del cantabar "Amar y querer", Daniel Kim, donde Alejandra, Lucila Mariscal y Aida Pierce presentarían el show, "Risas y canciones", quien señaló que tuvo que prescindir de la actuación de de la actriz.

Sin embargo, lo más reciente que se sabe, es que Anel Noroña pidió a Ávalos una discupa pública para abandonar el proceso de demanda en contra de ella, por lo que la actriz fue contundente en su respuesta a la petición de la exmodelo y vedette.

La actriz aseguró que la petición de Anel le parecía un tanto absurda por lo que jamás le pediría disculpas. " No, jamás lo haré, es una ridiculez absurda. La única forma en que yo pida una disculpa pública a Anel, es que ella me la pida primero a mí, ella y sus hijos, por todo lo que han declarado en los medios y el abogado, el abogado se ha pasado, y si le hacemos a él un examen psicológico primero”, comentó en Venga la Alegría.

Alejandra también señaló que al igual que todas las personas tiene derecho a externa su postura sobre este tema y cualquier otro. "Ustedes saben que no he hablado mal, he expresado mi gusto por las preferencias, tengo también preferencias como fan, como admiradora de otros artistas”. dijo.

Para concluir la entrevista, la actriz de las telenovelas, Ser o No Ser, Amor Fascíname, Amor Sin Dueño , Mi Corazón se Regala, Te sigo Queriendo, entre otras, lanzó una fuerte advertencia a la exesposa de José José. La actriz aseguró que muy pronto saldrán a la luz cosas muy fuertes que dejarán muy "mal parados" a la familia Noreña.

"Unos audios que tiene Patricia Romani, yo no soy la autorizada para compartirlos, pero ella tiene fragmentos, por su puesto ya editados, y tiene 18 horas de declaraciones de José José directamente a ella, y la verdad, es que están muy fuertes y dicen cosas que yo creo que en este momento aclararían muchísimas dudas de todos nosotros, principalmente de las personas que han tomado partido creyendo que los Sosa Noreña no le hicieron daño a José José, y le hicieron muchísimo daño”, finalizó.

