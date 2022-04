Aleida Núñez se come a besos a Christian de la Campa en Corazón Guerrero

Antes del estreno de la telenovela “Corazón guerrero”, Aleida Núñez y Christian de la Campa prometieron sacar chispas en esta ficción producida por Salvador Mejía para Televisa, pues ambos sostendrían una relación durante la trama, y al fin, el romance entre ellos está a punto de comenzar.

O al menos eso fue lo que se vio en el capítulo más reciente de esta telenovela, donde Aleida Núñez, quien interpreta a Selena, se comió a besos a Christian de la Campa (Samuel) luego que éste le pidiera ayuda para darle celos a Domenica (Oka Giner), de quien cree estar enamorado.

Sin embargo, Selena vio la oportunidad de enamorar a Samuel pues desde que le conoció la cautivó, por lo que no dudó en darle sus besotes y él tampoco se vio muy forzado, por lo que una nueva relación amorosa en “Corazón guerrero" podría estar naciendo y le llegó competencia a Oka Giner.

Hay que recordar que desde los primeros episodios de esta ficción, Samuel quedó prendado por la belleza física y de alma de Domenica, quien, sin embargo, está saliendo con Damián (Rodrigo Guirao), pero al mismo tiempo siente algo por el hermano menor de los Guerrero.

No obstante, todo cambia cuando aparece en escena la maestra de baile Selena, quien no puede ocultar lo mucho que le gusta Samuel y tiene la oportunidad de estar cerca de él pues le da lecciones sobre la pista, aunque no se esperaba el giro que iba a dar su historia y que la iba a acercar muchísimo más al galán.

Aprovechan la oportunidad y se dan sus besotes

Todo comenzó cuando Selena se encontraba dando su clase de baile y de repente llegó Domenica al taller de los Guerrero, y es ahí cuando Samuel le intenta pedir que le ayude a darle celos a la hija de Augusto Ruiz-Moltalvo (Diego Olivera), y aunque no le entiende muy bien, ella accede y comienza todo el show.

Es ahí donde Selena le da unos besos a Samuel enfrente de Domenica, quien se sorprende mucho ante la imagen y le dice al galán que quién es su amiga, a lo que Aleida Núñez responde que es su novia, mientras toma la mano de Christian de la Campa y la posa en su cintura.

Domenica le pide a Samuel que cuando llegue Damián le hablé por teléfono y sale del taller, pero él va a tras ella y le pregunta que qué opina de su novia, pero con su respuesta se da cuenta que ella sólo lo quiere como amigo, o al menos eso es lo que le da a entender.

Más tarde, Samuel y Selena pasan tiempo juntos y ella le enseña a besar, pero él se emociona y terminan enfrascados en una sesión donde ninguno de los dos se veía muy forzado y la química de la pareja estaba muy latente a través de la pantalla chica, por lo que no sorprendería que su noviazgo de mentira se convierta en una realidad en “Corazón guerrero”. Mira el video a partir del minuto 3:30.

