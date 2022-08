Aleida Núñez revela en qué se identifica con su personaje de Selena en Corazón guerrero

En la etapa final de la telenovela “Corazón guerrero”, Aleida Núñez adelantó que su personaje de Selena todavía tendrá muchas sorpresas para el cierre y habló de cuáles son las similitudes y diferencias que tiene con ella en la ficción producida por Salvador Mejía para Televisa.

“Corazón guerrero” se ha convertido en una historia larga que fue incluyendo personajes en su trama, uno de ellos es el que interpreta la actriz y cantante mexicana, el cual sostenía una relación con uno de los protagonistas y Aleida Núñez reveló en que se identifica con Selena.

En un video compartido por Las Estrellas, la jalisciense mencionó algunas de las cosas en las que se parece a su personaje en la telenovela, sobre todo en cuestión de gustos, pues Selena es una maestra de baile y canto que juega un doble papel, pues por un lado se enamora de Samuel (Christian de la Campa) y por otro está bajo las órdenes de Federico (Joshua Gutiérrez).

¿En qué se parecen Selena y Aleida Núñez?

En el breve clip, la ex reina de belleza mencionó cuales son las cosas en las que se parece a Selena y en cuales difieren, revelando sus gustos en cuestiones de música, comida, colores y hasta citas románticas, dejando ver que sí dista un poco en relación a su personaje de telenovela.

La primera cuestión fue qué tipo de música prefería escuchar Aleida Núñez: “Toda, amo la música, me despierto con música, todo el día escucho música, creo que todo menos el rock pesado, no me gusta, y la música de Selena definitivamente sería algo muy guapachoso, salsa o cumbia”.

La actriz jalisciense también difiere con el tipo de comida que le gusta a su personaje en “Corazón guerrero” pues ella es fan de la comida tailandesa, mientras que Selena prefiere la mexicana, en especial el mole y todos los antojitos.

Sobre los lugares a los que le gusta viajar a Aleida Núñez, la originaria de Lagos de Moreno no dudó en afirmar que le encantan los Emiratos Árabes Unidos, en específico Dubai y Abu Dhabi: “Creo que son de los lugares más bellos del mundo”, dijo; hay que recordar que la actriz viajó a principios de año a dicha zona del mundo en compañía del petrolero millonario con el que estaba saliendo en aquel entonces.

En este sentido, a su personaje de Selena le gusta más la playa para lucir sus curvas de manera muy sexy y si va acompañada por algún galán, mejor, consideró la actriz, quien hasta ahí había dejado ver que era muy diferente a su personaje.

Pero también hay cosas que Aleida Núñez comparte con Selena, como el color favorito pues la cantante manifestó que sus tonos favoritos son negro y rojo y el de su personaje es rojo, además de que el animal preferido de ambas es la pantera, revelando el lado felino de las dos.

