Aleida Núñez presume que traerá loquito a Christian de la Campa en Corazón Guerrero

El estreno de la telenovela “Corazón guerrero” está cada vez más cerca y uno de los personajes que seguramente robará suspiros desde el primer capítulo será el que interpretará Aleida Núñez, que traerá loquito a Christian de la Campa uno de los galanes de la historia, que caerá embrujado ante sus encantos.

Desde que confirmó su participación en el melodrama producido por Salvador Mejia para Televisa, la ex reina de belleza ha dado probaditas de Selena, el personaje al que le dará vida en esta ficción que se estrenará el próximo 28 de marzo por el canal de Las Estrellas y esta vez se presumió al lado de Christian de la Campa en un video promocional.

Aleida Nuñez dejó ver que traerá loquito a Christian de la Campa en “Corazón guerrero" con su belleza y en uno de los promos que ya está circulando en televisión en redes aparecen muy juntitos, dando un adelanto de lo que se verá en esta historia.

Lee también: Carmen Villalobos celebra nominación por su primera villana, Lucía Sanclemente

Tras un año de receso en la TV, la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, regresará con Selena, un papel que le caerá como anillo al dedo pues se trata de una sexy mujer que baila y canta, dos habilidades que maneja muy bien en la vida real, por lo que deleitará con su talento en la pantalla chica.

La actriz mexicana se mostró muy contenta desde el principio de este proyecto pues volverá a trabajar con Salvador Mejia, quien le dio su primera oportunidad en telenovelas hace algunos años, por lo que “Corazón guerrero” significa una producción muy especial para ella.

Pero otra de las cosas que más ha presumido Aleida Núñez es a su pareja en la ficción, el actor Christian de la Campa, con quien tendrá sus “queveres” en la historia, y en un video que colgó en su perfil de Instagram aparecen muy juntitos, aunque él se ve alguien distraído.

En el clip se observa a ambos actores arriba de una trajinera y él está volteando hacía un lado y ella al percatarse toma su cara con una mano y lo hace ver hacía ella; en el video también aparecen las otras dos parejas estelares de “Corazón guerrero”, entre ellos Alejandra Espinoza y Gonzalo García Vivanco.

Lee también: Qué fue de Ramiro Torres Navarro, actor de Cómplices al rescate y Niña amada mía

“No se pierdan a mi personaje SELENA Estreno 28 de marzo @corazon_guerreroof 4:30 pm @canalestrellas #novela”, fue el mensaje que colgó Aleida Núñez en su publicación y desató cientos de comentarios de sus fans, que le desearon mucho éxito y le dijeron que se ve muy bien al lado de Christian de la Campa.

“Te deseo mucho éxito y muy buena vibra, besitos bonita”, “Suerte y mucho éxito, amor, no me lo pierdo”, “No me lo perderé, mi amor, ya que eres mi actriz favorita, la más bella en la TV”, “Te amo Selena Aleida”, “¡¡Yeiii, junto a Chris!! Me encanta la pareja”, “Hola, bella, se ven muy lindos con Christian de la Campa”, fueron algunas de las reacciones ante la pareja que conforma con el actor.

Síguenos en