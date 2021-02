Aleida Núñez o Aracely Arámbula:¿Quién se ve mejor en bikini?

Aunque no hay punto de comparación, entre Aleida Núñez y Aracely Arámbula, ya que ambas gozan de una ingualable belleza y espectacular figura, las famosas constantemente se enfrentan en las redes sociales en una batalla para ver cuál es la más sexy modelando atrevidos y pequeños bikinis.

Actualmente, tanto Aracely Arámbula como Aleida Núñez se encuentran enfocadas en sus proyectos televisivos. Mientras que la primera disfruta estar en la cúspide de su carrera tras su participación en exitosas series de Telemundo como; La Patrona y La Doña, la originaria de Lagos de Moreno también disfruta de su faceta como empresaria, pues hace unos años lanzó su propia marca de Jeans.

Pero sin duda, actualmente, ambas actrices se encuentran muy activas en las redes sociales en donde derrochan sensualidad en atrevidos y pequeños bikinis con los que dejan poco a la imaginación.

Lee también: Aracely Arámbula y sus trajes de baño ¡más atrevidos!

Ni Aracely Arámbula ni Aleida Núñez desperdician ninguna oportunidad para deleitar a sus seguidores de Instagram, sacando su lado más sensual, no solo en diminutos trajes de baño si no también con entallados atuendos con los que resaltan su figura. Y aunque la ex esposa de Luis Miguel es unos años mayor que la conductora de televisión, La Chule ha demostrado que sus 45 años solo es un número, pues, hoy en día luce mejor que nunca.

Por su parte, Aleida Núñez recientemente cumplió 40 años por lo que la actriz de novelas de Televisa presume que a lo largo de los años, esta etapa de su vida, es la que mejor goza y en la que más satisfecha está con su escultural cuerpo y logros.

A sus 40 y 45 años, respectivamente, ambas actrices lucen espectaculares y paralizan las redes sociales cada vez que lo desean, pues no dudan en presumir su ejercitado y esterilizada figura.