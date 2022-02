Ale Müller, la villana de Diseñando tu Amor, se suma a elenco de La Mujer de Nadie

El remake de la telenovela "Amarte es mi Pecado" (2004) está haciendo mucho ruido este 2022, y ya se vislumbra a un elenco de primera durante la etapa de castings de la producción a cargo de Giselle González que llevaría por título "La Mujer de Nadie"; y otra de las actrices que se ha sumado al elenco del melodrama es Ale Müller, quien fue una de las villanas de "Diseñando tu Amor" (2021) en la que compartió créditos con Gala Montes y Juan Diego Covarrubias.

En esta ocasión, se desconoce si Ale Müller será villana de la historia, pues recientemente se ha dado a conocer que un ramillete de actrices como son Azela Robinson y Cynthia Klitbo darán vida a las recordadas Alejandra Madrigal de Horta e Isaura Ávila, Vda. de Guzmán; mismo al que se suman dos nuevos talentos en el arte de la actuación.

Se trata de María Penella, quien en 2021 dio vida a Marina Cáceres Castillo en "Te Acuerdas de Mí", compartiendo créditos con Gabriel Soto y Fátima Molina; esta vez, daría vida a la tremenda Casilda Gómez. Por otro lado, ha confirmado su participación la actriz Juana Arias, quien también en 2021 fue una de las protagonistas en la serie "La Venganza de las Juanas" de Netflix.

Pero la participación de Ale Müller ha sido anunciada por el periodista Chema Cortés, quien a través de su cuenta de Instagram, estaría confirmando que la también protagonista de telenovelas y series de corte juvenil como "La CQ"(2012-20214) O "Like, la leyenda" (2018-2019), se suma al prometedor elenco.

Todo parece indicar que el remake de "Amarte es mi Pecado" llevará por título "La Mujer de Nadie" y que, de cristalizarse la participación de la actriz de 24 años, sería su quinceavo proyecto en televisión.

Aunque, quien dio vida a Diana García Nevares en la serie de Telemundo "Preso No. 1" (2019), ha interpretado personajes protagónicos, es un hecho que su participación como Nora Fuentes en "Diseñando tu Amor", ha dejado una profunda huella como una de las villanas más prometedoras de las telenovelas.

Por lo que a decir verdad, vendría muy bien su actuación como la parte antagónica del melodrama que en 2004, fue producida por Ernesto Alonso 'El Señor Telenovela' (QEPD), que fue protagonizada por Yadhira Carrillo, Alessandra Rosaldo y Sergio Sendel así como antagonizada por las másteres de las villanas.

Así fue como Chema Cortés dio a conocer la noticia a través de su cuenta @noveleandomex: "ME ENTERO que la actriz Ale Müller, a quien recientemente vimos como 'Nora' en #DiseñandoTuAmor, formará parte de #LaMujerDeNadie, título tentativo del remake de #AmarteEsMiPecado (2004) que ya se cocina en #Televisa".

