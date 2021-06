Alberto Estrella augura rotundo éxito de telenovela La Desalmada

“La desalmada” llegará el próximo 5 de julio a las pantallas de televisión mexicana por la señal de El Canal de las Estrellas y el actor Alberto Estrella, quien forma parte del elenco, auguró un éxito total al melodrama, pues, dijo, se trata del regreso de las historias tradicionales a las telenovelas.

El histrión, cuyo último proyecto fue “Vencer el miedo”, celebró que con la nueva producción de José Alberto Castro para Televisa se cuente una trama más apegada a lo que antes eran los melodramas y consideró que ese es el estilo que le gusta al público.

“La desalmada” tendrá como protagonista a Livia Brito en el papel de Fernanda Linares, una joven y bella mujer cuyo esposo es asesinado la noche de su boda y ella es ultrajada; por estas razones, cambia su actitud y va en busca de venganza y justicia para su amado.

En su camino en busca de redimir el recuerdo de su marido, conoce a Rafael Toscano, quien recién regresó al pueblo tras realizar sus estudios universitarios, y entonces surge el amor, que no podrá ser consumado hasta que venzan todos los obstáculos y las intrigas que se le pongan en el camino.

Dentro de la historia, el actor Alberto Estrella interpreta a Carmelo Murillo, quien es el capataz de la Hacienda “El primor”, además de trabajar con Octavio, encarnado por Eduardo Santamarina, quien es uno de los villanos de la telenovela.

Aunque muy en el fondo Carmelo Murillo es bueno, su exterior es frío y así trata a su hijo y a cuanta persona se le cruce, únicamente tiene lealtad con su patrón, aunque también lo odia en secreto, sobre todo porque ha desarrollado un afecto hacía doña Leticia (Marlene Favela) y ve cómo su marido la hace sufrir.

El actor, quien tiene una amplia trayectoria en telenovelas, películas y teatro, comentó que al trabajar en esta producción se topó con gratas sorpresas, como el actuar al lado de Eduardo Santamarina, de quien resaltó el nivel que trae.

“Llevo más de 35 años laborando en el medio y me sorprendió el nivel de Eduardo Santamarina, no habíamos coincidido en trabajar pero es de los míos, en el sentido que nos gusta prepararnos, llevar una buena relación creativa y eso lo notan en la producción y espero que la gente también lo haga”, dijo Alberto Estrella en declaraciones reproducidas por el portal AM.

Livia Brito dio a conocer este viernes que el estreno del melodrama está pactado para el próximo 5 de julio a las 21:30 horas por El Canal de las Estrellas, ocupando el horario estelar. La historia promete mucho para los televidentes, que ya esperan el retorno de la actriz cubana tras un año de descanso.