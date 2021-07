África Zavala y cómo la villana de Vencer el pasado le ayudó a superar la depresión postparto

Hace ya casi un año que África Zavala se estrenó como mamá de un bebé muy esperado de nombre León, pese a ello, la actriz reveló que sufrió depresión postparto y pensó que nunca regresaría a trabajar, pero encontró la fuerza para volver a la pantalla chica e interpretar a una villana.

La histrionisa mexicana, quien debutara en las telenovelas en 2005 con “Peregrina”, producción de Nathalie Lartilleux para Televisa, habló abiertamente de esta situación en una entrevista concedida para TVyNovelas, donde además abundó cómo el trabajo y la villana que interpreta en “Vencer el pasado” le han ayudado a superar la depresión postparto.

No es que África Zavala sufriera esta condición inmediatamente después de haber nacido su bebé, sino que fue posteriormente, justo poco antes de que se especulara su regreso a la televisión como antagonista del melodrama de Rosy Ocampo, que se dio y realmente pensó que no volvería a los sets de grabación pues no estaba cómoda con ella misma.

Lee también: Así fue el triste final de telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?

La actriz originaria de la Ciudad de México, quien luce espectacularmente guapa como Fabiola Mascaro, la villana de “Vencer el pasado”, reveló que la situación no fue sencilla para ella pues por lo mal que se sentía sí llegó a pensar que ya no tenía cabida en el mundo de las telenovelas, y fue justo cuando le llegó el ofrecimiento para encarnar a esta antagonista lo que le sirvió como salvavidas para dejar atrás la depresión postparto de una vez por todas.

“Sí, es que te vienen unas cosas muy difíciles cuando estás en el postparto… ¡Yo creía que no iba a volver a trabajar! Me veía al espejo y no tenía de cuándo iba a recuperar mi cuerpo, me sentía muy triste; son muchas cosas difíciles de las que nadie nos habló antes. Fue algo que fui descubriendo con el paso del tiempo”, dijo la protagonista de “Código Postal”.

África Zavala reconoció que aceptar el papel de la antagonista en “Vencer el pasado” fue determinante para salir del estado en el que estaba: “Poder trabajar después de esto me trajo seguridad y me hace ver que el hecho de ser mamá no implica que ya no vaya a trabajar más o que no va a poder regresar mi cuerpo”.

La actriz describió a su personaje de Fabiola Mascaro como una mujer “fuerte, exigente y perfeccionista”, a la que su contexto la ha convertido en una persona dura y con trato hasta cierto punto rudo con los demás para imponer respeto, y sí, hará sufrir a las protagonistas del melodrama y no sólo eso, lo disfrutará.

Lee también: Cinco de las parejas más tóxicas que han existido en las telenovelas

“Ella tiene una razón por la que hace sufrir a todas esas mujeres… Sí, a todo mundo le haré la vida de cuadritos”, dijo África Zavala cuando fue cuestionada si será muy mala en “Vencer el pasado”, un título inmejorable para ella pues está dejando atrás situaciones que la hicieron entrar en crisis en su vida personal, como la depresión postparto que sufrió.

La actriz agradeció a Rosy Ocampo haberla tomada en cuenta para demostrarle su potencial de villana en esta nueva producción, la cual se estrena hoy por el Canal de las Estrellas, pues además tiene tiempo libre para estar con su hijo y poder disfrutarlo en esta etapa de su vida.

Síguenos en