África Zavala y Victoria Ruffo en grabaciones de Corona de Lágrimas, 10 años después

Se sabe que este lunes 6 de diciembre iniciarán las grabaciones de "Corona de Lágrimas, 10 años después", como se llamará la segunda parte de la telenovela que fue producida por primera vez en 2012, y las primeras imágenes de Victoria Ruffo y África Zavala en foros de grabación ya han salido a la luz.

Aunque se sabía que África Zavala estaba contemplada para la segunda parte de la telenovela, poco se vio sobre alguna declaración de ella al respecto, aunque se pudo deber a que la pareja del también actor León Peraza, se encontraba grabando "Vencer el Pasado" (2021) junto a Angelique Boyer y Sebastián Rulli.

No obstante, hoy es un hecho que la actriz de 36 años está de vuelta en los melodramas para dar continuidad a Lucero Vázquez Rojas, el personaje que interpretó en la primera parte de la historia de los Chavero Hernández, en la que es hija de Julieta Vásquez vda. de Rojas (Maribel Guardia).

Las piezas del rompecabezas se vuelven a unir diez años después, y aunque algunos actores como Adriana Louvier -quien dio vida a la villana Olga Ancira-, no figurará en esta nueva aventura -o tal vez lo haga con una participación especial- y en su lugar quedó Geraldine Bazán, también se verán caras nuevas que sin duda alguna, han alegrado al público fanático de la historia.

Decenas de imágenes circulan ya a través de las redes sociales, de lo que han sido los primeros trazos del nuevo proyecto de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa, en la etapa de las pruebas de imágenes y sesiones fotográficas.

Y entre éstas, figuran fotos de Victoria Ruffo con algunos actores de la historia, como una de las más recientes, en la que posó al lado de África Zavala y Raquel Garza 'la Secretaria' -por su personaje cómico más significativo, quien se metió en la piel de Martina Requena vda. de Durán.

En tanto, fue la propia África Zavala, que el pasado jueves 2 de diciembre, compartió la primer imagen junto a la protagonista femenina de "Corona de Lágrimas, 10 años después", a través de su cuenta de Instagram, cuya descripción se lee:

"Que alegría compartir con ustedes otra vez, las quiero @victoriaruffo @raquelgarzatv #Coronadelagrimas2 #Lucero".

A ésta, reaccionaron famosos como su pareja León Peraza, quien aplaudió el momento, también Alejandra Robles Gil, con un: "Esoooo Afri!!!", mientras que Maribel Guardia no se aguantó un "Bellas".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!