África Zavala podría enamorarse de quien menos lo espera en Vencer en Pasado

Dicen que del odio al amor sólo hay un paso, y eso mismo podría experimentar la actriz África Zavala con su personaje de Fabiola Mascaró en la telenovela "Vencer el Pasado"; pues su malvado personaje también tiene su corazoncito y muy en el fondo, espera encontrar el verdadero amor en quien menos se lo espera.

Y es que, tras haber terminado su relación de tajo con su ex novio Claudio Fonsetti (Matías Novoa), quien quería formar una familia con ella -empezando por casarse- y de paso, quedarse con un buena parte de las acciones de Biogenelab, el laboratorio de su padre Lisandro Mascaró (Leonardo Daniel), la malvada puso los ojos en su próximo galán.

Mauro Álvarez o Darío Valencia (Sebastián Rulli), es el hombre que ahora ocupa su mente y su corazón, así como algunos intereses de por medio, a quien sólo quiere para convertirse en madre -muy a su pesar-, y sólo por ganarle la herencia a su hermano Javier Mascaró (Ferdinando Valencia), impulsada, claro, por su ambicioso y maléfico padre.

Pero sus planes podrían irse por un tubo luego de descubrir que de quien verdaderamente está enamorado "su novio" Mauro, es de la bióloga molecular genetista Retana Sánchez Vidal (Angelique Boyer) quien también trabaja en dicho laboratorio, y es protegida por el propio Mauro.

No obstante, Fabiola Mascaró (África Zavala) podría tener el amor muy cerca de ella y no se ha dado cuenta. Pues desde que su hermano Javier sale con Renata, éste le dijo a Erik (Miguel Martínez) que su madre Brenda Zambrano de Mascaró (Gaby Rivero) andaba buscando chofer, por lo que le ofreció una oportunidad de ser el nuevo empleado de su ella y éste encantado aceptó.

Su primer día no fue lo que esperaba en su trabajo en la mansión de los Mascaró, pues Fabiola no vio con buenos ojos que toda la familia Sánchez Vidal estuviera involucrada con su familia, tanto en Biogenelab, como en su casa, pues los padres de Renata y Erik, Doña Sonia Vidal (Leticia Perdigón) y Camilo Sánchez (Manuel 'El Flaco' Ibáñez) fueron contratados directamente por Lisandro Mascaró en su empresa para que se encargaran del aseo del lugar, dentro de la ficción en el proyecto de Rosy Ocampo para Televisa.

Y por si fuera poco, Renata es una parte muy importante en la empresa de su padre, por lo que prácticamente ha sido intocable durante todo el tiempo que ha trabajado desarrollando un kit de genética, para detectar importantes detalles en la vida de una persona.

Erik, por su parte, es un muchacho bien "alivianado" que no se anda por las ramas ni con medias tintas y desde que entró a trabajar para Brenda Mascaró, ella enfermó y fue a parar al hospital, por lo que éste se topó con Fabiola y al preguntarle cómo estaba su mamá, ésta le contestó muy déspota y le dijo que si verdad le interesaba saber cómo iba la salud de su mamá, que lo investigara con al servidumbre, pues ella no tenía por qué contarle nada.

Una segunda vez, Erik se disponía a lavar la camioneta de su patrona y antes de irse a trabajar, Fabiola se molestó con él por estar tomándose atribuciones que no le corresponden y al llegar a reclamarle, cuál va siendo su sorpresa que Erik aventó una cubetada de agua y la mojó toda. Su madre llegó en ese momento y no pudo evitar la risa, pues todo fue un accidente.

Pero no sólo eso, pues Erik también se ha tomado la libertad de lavar su carro, lo que le molesta mucho, y no deja de llamarle "macuarro". No obstante, el carácter sincero de Erik la doblega al darle las gracias por tn buen gesto que tuvo con el bebé de Norma (Andrea Locord), la hermana de Mariluz (Arantza Ruiz) por haberles prestado el dinero para la operación del pequeño.

Lo que la hace ver que el hermano de Renata, ha descubierto en ella que en el fondo es una buena persona pero que se viste de un carácter duro para no ser humillada por el resto de la gente por su postura machista. Y aunque su forma de ver la vida la separe de las personas que realmente valen la pena en su vida, podría toparse con pared y reconocer el verdadero amor en Erik Sánchez Vidal (Miguel Martínez) a quien dice odiar tanto.

Para seguir viendo más de esta historia, no te pierdas de "Vencer el Pasado" de lunes a viernes las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

