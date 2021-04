África Zavala, la Barbie mala más buena de La doble vida de Estela Carrillo

Fue en el 2017 cuando África Zavala sacó su lado más sensual y atrevido para personificar a la malvada Morgana Santos, "La Barbie mala más buena" de La doble vida de Estela Carrillo, historia producida para Televisa por Rosy Ocampo y protagonizada por Ariadne Díaz y David Zepeda.

Mientras que en los roles antagónicos estuvieron Danilo Carrera, Alejandro Tommasi, Marco Méndez, Sara Corrales y África Zavala, siendo está última considerada como la Barbie maligna más sexy de la historia, personaje por el que se esforzó demasiado para lucir un cuerpazo y papel con el que logró más popularidad en México.

Con su radical cambio de look y con su atrevida vestimenta, fue que la actriz mexicana logró acaparar la atención de millones de personas y de los medios de comunicación. Y aunque la actriz confesó que su papel de cantante malvada en 'La doble vida de Estela Carrillo' lo disfrutó, pues se mostró como nunca, siendo una mujer muy sensual , no tiene nada que ver con su vida.

"No tiene nada que ver (con mi vida); ella es muy sexual, muy sexy, su carácter, cómo ve la vida", señaló en su momento la modelo nacida en Ciudad de México. Cabe señalar que fue precisamente en está novela donde la actriz debutó como cantante y aunque ya han pasado algunos años desde que hizo el papel, la famosa no ha incursionado en el mundo musical pese a que no lo descartó en aquel momento.

Recientemente la actriz de Televisa recordó a través de su Instagram cuando le dio vida ha Morgana Santos por lo que compartió una inédita foto de su personaje. "Ame hacer una villana , Yo digo que se divierten más , ¿ Ustedes que opinan ? #barbiemorgana", escribió la famosa en su TBT en el que se le ve lucir con una blusa de top en color negra y una mini falda dorada.

Actualmente África Zavala sorprendió con la noticia de que se integra al proyecto de Televisa, Vencer el pasado, melodrama con el que regresa a la televisión luego de que el pasado mes de agosto del 2020 se convirtiera en madre por primera vez.

Y aunque son pocos los detalles que se saben sobre el personaje al que le dará vida Zavala en la historia producida por Rosy Ocampo, lo cierto es que la famosa será malvada al igual que en La doble vida de Estela Carrillo.