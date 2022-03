Adriana Louvier le reclama a Paola Núñez por apodo que le puso en Amor en Custodia

A casi 17 años del estreno del estreno de la exitosa telenovela Amor en Custiodia, historia protagonizada por Margarita Gralia, Sergio Basañez, Paola Nuñez y Andrés Palacios, la querida actriz, Adriana Louvier, quien también formó parte del elenco de este melodrama producido por Emilia Lamothe para TV Azteca, le reclamó a una de las protagonistas por el apodo que le puso cuando grababan la novela.

Pese a que ya han pasado bastantes años de que Amor en Custodia llegara a las pantallas mexicanas, actualmente siguen saliendo a la luz algunos secretos de lo que sucedía en los sets de grabación y uno de ellos involucra a la famosa actriz Paola Núñez, quien fue 'acusada' por Adriana Louvier por el 'bullying' que recibe hasta hoy en día, luego de que está la apodara "cara de ardilla".

"La gente me sigue diciendo ‘ardilla’, y le digo a Paola Núñez, ‘o sea, ¡te odio!’, expresó la famosa frente a las cámaras de algunos medios de comunicación.

Lee también: Marlene Favela marca tendencia para la primavera con vestido floral de abertura

Y aunque en un principio muchos de los fanáticos de Paola Núñez se le fueron encima a Adriana Louvier, la próxima villana de la serie La Mujer del Diablo, confesó que así fue como bromeó con la actriz, pues en realidad la respeta y la quiere bastante, sin embargo, no pordía dejar de reclamarle por el apodo que le puso cuando entró a la piel de Barbie, su pernaje de la ficción, pues ese apodo ya le quedó para toda la vida.

" o sea, ¡te odio!’ Pero en buena onda. La amo, la amo con locura pero se me quedó el apodo para el resto de la vida. Todavía de repente en las redes sociales o en la calle, la gente me dice así”, afirmó Adriana Louvier. Cabe recordar que en la telenovela que logró altos niveles de audiencia, Paola Núñez y Adriana Louvier no fueron amigas, por lo que había constantes enfrentamientos en los que los insultos y apodos no podían faltar.

Amr en Custiodia es uno de los melodramas que ha roto record en los niveles de audiencia y pese a los años que han transcurrido es una de ñas historias más recordadas e incluso sus personajes marcaron tendencia en su momento y el de la actriz Paola Núñez fue uno de los más emblemáticos para la carrera de la actriz, que hasta hoy en día sigue vigente.

Lee también: Marjorie de Sousa y Maribel Guardia aturden con su belleza en leggings a famoso diseñador

Síguenos en